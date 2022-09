El programa Pasión por el Fútbol de Canal 13, después del triunfo de Boca Juniors 1-0 sobre River Plate, sufrió un fuerte cruce entre los panelistas Horacio Pagani y Nicolás Distasio. Todo parecía comenzar como una broma, pero terminó casi a los golpes.

Pagani, quien también forma parte del staff de Bendita en Canal 9, se tomó un momento en el programa para contar lo sucedido y disculparse. Al programa también convocaron al psiquiatra personal de Horacio, Jorge Rocco, quien también ha trabajado con planteles de fútbol como los de San Lorenzo y Argentinos Juniors.

El periodista de TyC Sports reconoció que hizo un “papelón” al intentar agredir a su compañero y se explicó diciendo: “Yo digo que desde pibe, nunca me gustó que me faltaran el respeto y si me faltan el respeto yo reacciono contra quien sea. Ayer me faltaron el respeto y reaccioné, mal, pero reaccioné”.

El choque se dio cuando Distasio llamó a Pagani “ridículo” mientras discutían sobre el Superclásico argentino, más específicamente sobre la la lesión que sufrió Rodrigo Aliendro, jugador de River Plate, tras golpearse con Alan Varela. Fue así que Pagani se levantó de su asiento y se acercó a Distasio con la intención de golpearlo.

Pagani fue señalado por Distasio de ser seguidor de Boca en varias ocasiones este año, y todo el menjunje de acusaciones provocaron la ira del periodista. “Yo quería meterle una mano, pero cuando me di cuenta que estaba en televisión dijo ‘estoy loco’", declaró.

Po su parte, Jorge Rocco comentó que Pagani no es una persona violenta, ya que no suele desenvolverse como lo hizo en esa ocasión. Incluso dijo que se trataba de un “personaje”. De todas formas, Rocco aseguró que trataría los problemas con su paciente en la próxima sesión.

También se le preguntó a Pagani si iba a hacer las pases con Distasio. “Todas las veces que tengo problemas con alguien pido disculpas si me equivoco, pero en este caso no, no hay disculpas", señaló mientras planteaba que su colega también tuvo mala intención. “Reconozco que había perdido el control, pero no acepto que me agredan. Ninguno de mis compañeros me dice estas cosas (acusarlo de ridículo o de hincha de Boca Juniors). Nunca nadie me dice una cosa de esas”, finalizó.