En un pobre partido que tuvo muchas más emociones desde lo arbitral que desde los futbolístico, Newell's y San Lorenzo igualaron 0 a 0 en el Marcelo Bielsa. El local jugó casi media hora con un hombre menos por la expulsión de Cristian Lema, que fue echado correctamente a instancias del VAR.

Durante la primera parte, el Ciclón concedió completamente la pelota y el territorio. Se agrupó con cinco defensores y cuatro volantes en muy pocos metros, muy compacto y con un único punta, Adam Bareiro, muy alejado del resto. Aún así, tuvo la más clara: un tiro libre en forma de buscapié de Agustín Martegani que ni Gastón Hernández ni Jeremías James pudieron empujar.

La Lepra manejó el trámite del juego a placer, pero fue poco claro para generar juego. Tuvo la pelota y la movió aunque sin mucha profundidad. Generó realmente muy poco a pesar de que merodeó la zona del área permanentemente.

El complemento tuvo mucha polémica, pero todo fue bien resuelto por Darío Herrera, encargado del VAR. El local salió con más ímpetu y enseguida hilvanó un par de acciones peligrosas. La más clara fue a partir de un gran pase filtrado de Ramiro Sordo para Francisco González. El joven delantero por afuera le ganó la cuerda a Federico Gattoni y cuando estaba por definir cayó en el área.

Silvio Trucco se apuró, sancionó penal y expulsó al defensor del equipo de Boedo de manera insólita, porque no había pasado absolutamente nada. Afortunadamente para el árbitro, el VAR lo invitó a revisar la jugada y lo salvó de un papelón. Se anularon tanto la infracción como la sanción disciplinaria.

Un rato después, a Cristian Lema la pelota se le fue larga y fue a disputarla con Jalil Elías. Se tiró con una vehemencia brutal y pareció llevarse la pelota. Trucco dejó seguir, pero otra vez, un rato más tarde, fue invitado a revisarla. Nuevamente el VAR acertó: el defensor leproso asumió un riesgo gigante con la brutal barrida. Ante cualquier contacto, el físico del adversario corría serio riesgo. Y el contacto, innegablemente existió, contra la tibia izquierda del hombre de San Lorenzo, por lo que fue expulsado.

A los 40 del segundo tiempo se apagaron algunas torres de iluminación y el partido se interrumpió por un lapso de 10 minutos y en el reinicio se vieron las mejores acciones. Primero Ezequiel Cerruti de volea no pudo darle el triunfo a San Lorenzo y luego Genaro Rossi reventó el palo en la más clara del partido para Newell's.

El par de acciones discutidas marcaron el juego, pero no lo modificaron demasiado. El equipo de Rubén Darío Insúa se sintió hasta incómodo con la obligación de ejercer un protagonismo para el que no estaba preparado al quedar con un hombre de más. Por lo planteado inicialmente, el empate sentaba bien, pero dado el final del juego, deja un sabor amargo.

El de Javier Sanguinetti no dejó de intentar atacar pero sí con 11 jugadores no era profundo, con 10 mucho menos. Hizo bastante más para buscar el triunfo que su rival, pero quizás no generó lo suficiente como para romper el cero.