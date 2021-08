El máximo ídolo de la historia de Barcelona, se despidió hoy en una conferencia de prensa en el mismo club, en la que no dejo casi nunca de llorar, hizo alusión a sus mas de 20 años en esa cuidad donde nacieron sus tres hijos.

Después de las pocas palabras que pudo decir, los asistentes aplaudieron de pide varios minutos y Lio aprovecho para descargarse.

Messi que "teníamos todo acordado y cuando llegué no se pudo hacer, por el tema de La Liga", "de mi parte hice todo lo posible para quedarme, Laporta me dijo que se podía por el tema de La Liga".

Sobre su destino aclaró que a "a esta ahora no tengo nada acordado con nadie, por supuesto que estoy hablando con el PSG pero también con otros clubes".

"La gente se va a costumbrar, los jugadores pasan, pero como dijo Laporta el club es mas importante que cualquier jugador", dijo Lio.

Otra vez, Messi dejó la pelota en la cancha del presidente Laporta: "Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo, hablamos cenamos y después de esa comida estaba convencido que iba a seguir, incluso nunca fue ningún problema el monto de mi contrato".

La periodista de Marca le preguntó si se plantearon falsas esperanzas porque el reglamento de La Liga siempre fue el mismo, dijo "no, por mi parte no".

El astro argentino dijo "mi intención fue quedarme, ahora tengo que seguir mi carrera y tengo que seguir ganando, si el club donde estoy se cruza con el Barcelona es una casualidad, yo juego para ganar".

Luego le preguntaron a Messi, si el libro de pases de cierra en casi un mes, porque no se siguió intentado con La Liga negociando para quedarse: "Ya lo dijo el presidente el club no quiere endeudarse más".

"Yo rebaje 50% mi ficha y luego nadie me pidió más nada, me dijeron simplemente que no se podía. Se dice por ahí que me habían pedido que me bajara un 30% más y eso es mentira, nadie me pidió nada, simplemente me dijeron que no se podía", dijo refiriéndose a Laporta.