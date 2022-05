Este miércoles, Argentina enfrentará a Italia en Wembley a estadio repleto por la llamada Finalissima, torneo a un sólo partido que enfrenta al campeón de América con el de Europa. Antes de dicho encuentro, el capitán argentino, Lionel Messi, se refirió a varias cuestiones tanto del equipo como de su vida personal en París: "El equipo tiene las cosas claras. No significa que seamos candidatos pero sí que le vamos a pelear a cualquiera".

El rosarino dio una extensa entrevista a TyC Sports en la que expresó la importancia con la que toman el duelo ante la Azurra del miércoles: "Es una competición oficial avalada por la FIFA. Una copa más para nosotros, la queremos ganar. Queremos que el grupo sume en lo personal, en lo grupal y para la Argentina también".

Además, se refirió al hecho inusual de enfrentar a un rival campeón en su continente que no estará presente en Qatar 2022. "Lo de Italia es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial, con lo que significa Italia en la historia de los mundiales. Es una lástima, tengo compañeros y amigos, dos grandes personas (NdR: se refiere a Marco Verrati y Gianluigi Donnarumma del PSG). Me da pena", aseguró.

Por otra parte, se refirió a la virtudes que tiene el conjunto nacional y también su entrenador: "Es un grupo que juega cada partido como una final, prepara los partidos como el cuerpo técnico muy bien, sabe a lo que juega y qué debe hacer en cada momento del partido. Scaloni le da mucha importancia a la parte defensiva pero sin dejar de pensar en lo ofensivo y en ir a ganar el partido".

Desde hace un tiempo, el 10 vive una situación extraña cada vez que viaja a jugar con la Albiceleste. No tiene a su histórico compañero de concentración, Sergio Agüero, quien debió retirarse por problemas cardíacos. "Con lo del Kun no éramos conscientes de lo que le pasó. Yo El es especial, se lo toma de manera diferente a todos. Obviamente habrá sufrido y llorado en soledad, pero por suerte encontró rápido otro camino, disfruta lo que hace sin importarle nada. Dice lo que piensa, supongo que es por haber pasado lo que pasó. La verdad es que se lo extraña en todo", afirmó.

También se refirió a su particular año en París y a los objetivos no cumplidos: "Me tenía que acostumbrar a una manera de jugar. Acostumbrado toda la vida a jugar de una manera, llegar a un lugar donde se ve el fútbol de otra manera y con compañeros nuevos. Encima empecé tarde porque llegué tarde al club. Después, un golpe en la rodilla. No terminaba de arrancar. En las vacaciones pensé que ya iba a pasar. Y me agarró el Covid. Me pegó muy fuerte. Síntomas como la mayoría, tos, dolor de garganta, fiebre, pero me dejó secuelas en los pulmones... Un mes y medio sin correr porque me había afectado".

Por último habló sobre aquella eliminación de la Champions League que cayó tan duro en el equipo francés luego de la millonaria inversión realizada en el plantel. "Después cuando estaba medio ahí, pasó lo del Real Madrid en la Champions y eso nos mató. A mí, al vestuario, a París... Teníamos una gran ilusión por cómo fue el partido. Lo del Real Madrid lo sabía, lo viví desde cerca. Sabía que podía pasar, ellos de la nada te hacen un gol y te cambia el partido. Sabía que en esa cancha los primeros 15 te vienen encima y si pasa eso cambia el partido. Sabía que podía pasar y nos pasó a nosotros y a los otros equipos", cerró el argentini.