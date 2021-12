El astro argentino del PSG, Lionel Messi, dio una entrevista a la revista France Football después de la entrega del Balón de Oro y no dejó tema sin tocar, pero hizo énfasis en el vínculo con su familia.

Respecto de Antonela, con quien comparte la vida desde muy chicos, Leo dijo: "Obviamente, es alguien extremadamente importante en mi vida. No solo porque es la madre de mis hijos, sino también porque ha estado conmigo prácticamente desde el comienzo de mi carrera. Me conoce de memoria y sabe comportarse conmigo, dependiendo de cada situación. Especialmente cuando estoy triste o no puedo lograr mis objetivos. También disfrutamos juntos de los muchos momentos hermosos que tenemos la oportunidad de vivir. Es una persona imprescindible para mí, al igual que mis tres hijos”.

También le preguntaton si se consideraba el mejor de la historia, a lo que Messi hizo poco caso: "Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo”.

En esa línea le preguntaron sobre la comparación con Diego Maradona y explicó que: "Sinceramente, nunca me he comparado con Diego, absolutamente no. No presté atención a estas comparaciones. Sin embargo, otras críticas me han molestado en el pasado. Pasé momentos muy difíciles con la selección, de verdad, pero no por eso", y agregó respecto a el modo en que se pone a los deportistas como un modelo a seguir: "No me gusta ser un modelo a seguir o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio fue para ser jugador profesional, luego intenté superarme y lograr nuevos objetivos cada año. En medio de todo esto, también hay un elemento de suerte. También depende de Dios, y creo que él eligió que me pasara esto a mí”, dijo Messi.