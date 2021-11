Entre Tigre y Barracas Central se definirá uno de los ascensos para la Primera División de cara al próximo año. El partido se jugará el lunes, pero poco más que eso se ha definido en cuánto a la logística del encuentro. Los tires y aflojes del poder, que tiene sus cabecillas pesadas en cada club, no permiten que todavía haya certezas respecto del público y de acuerdo a un comunicado publicado por el Matador, tampoco sobre la sede.

Todo parecía definido para que el encuentro se juegue en el Florencio Sola, la cancha de Banfield, luego de haber desestimado otras opciones, pero ahora, parece que no. "Debido a que no están dadas las condiciones para que todos nuestros soci@s e hinchas puedan disfrutar de una final como se merecen, desde el Club Atlético Tigre estamos trabajando para que la mayor cantidad del pueblo Tigrense pueda asistir al partido", afirman desde la cuenta oficial de Twitter del club.

Además, instaron a los hinchas a no agolparse en ningún establecimiento del club e busca de entradas, ya que aún no están a la venta: "Les pedimos, por favor, evitar aglomerarse en las inmediaciones del estadio; ya que aún no está confirmada la cantidad y distribución de entradas, las cuales son ajenas al Club Atlético Tigre y no están a la altura de lo que nuestra institución se merece".

Esto pone en duda la sede, dado que la APREVIDE pretende mantener el aforo del 50% por razones de seguridad, a pesar de que la medida por cuestiones sanitarias ya no rige en todo el país. El estadio de Banfield tiene capacidad para 25 mil espectadores, pero reducido a la mitad solo podría albergar 6250 hinchas de cada equipo, algo que no satisface las expectativas de los hinchas del conjunto de Victoria.

La puja de poder entre la AFA, donde el equipo de los Tapia tiene las de ganar, y Tigre, que tiene dirigentes políticos poderosos atrás, tiene varias aristas. La lucha que hoy pasa por la cantidad de gente que puede asistir, entendiendo que el Matador tiene más hinchas para movilizar que el Guapo, en su momento también estuvo vinculada al tamaño del campo de juego.

Barracas Central ha hecho un torneo especialmente destacado como local, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, donde ha explotado su mejor faceta al aprovechar las pequeñas dimensiones de su terreno. Por eso, en primera instancia, Tigre rechazó la propuesta inicial de jugar en la cancha de Arsenal, de medidas similares a las de Barracas.