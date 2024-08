Santo Continental "El Maligno" Torres regresó a la Argentina: "Todavía no soy consciente de lo que logré" José Torres Gil ganó el único oro de la delegación nacional hasta el momento. "En la clasificación me sentí muy presionado y en la final ya estaba más relajado y me logré divertir. La clave fue los primeros trucos que hicimos que fueron únicos", dijo por Radio Continental.