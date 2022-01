La F1 goza de un reciente y premioso atractivo sobre los grandes fabricantes, por primera vez en más de una década, y así como puede considerarse lo de los Stroll en Aston Martin como un berretín insertado en un modelo de negocios aventurado deportivamente, el inminente desembarco del Grupo VolksWagen con Audi y quizá también con Porsche habla de un retorno masivo de las grandes marcas por primera vez desde la crisis de 2008-2009.

En este contexto, Mario Andretti, campeón de F1 en 1978 y dueño del equipo de competición que podría definirse como “el tercer grande” del automovilismo estadounidense, sigue coqueteando con la compra de Alfa Romeo, y tiró los nombres que le gustarían idealmente para su equipo: Lando Norris y Carlos Sainz Jr.

El automovilismo estadounidense tiene para el Mundo FIA fama de tacaño (sirva lo de Haas como prueba al canto), y la oferta de los Andretti a los propietarios de la estructura de Hinwil se quedó corta monetariamente. Pero Andretti acaba de salir a la bolsa estadounidense para juntar la suma deseada por la parte vendedora.

Sobre los pilotos que prefiere, Mario acotó que "Sainz ha demostrado el talento que tiene y que ya ha encontrado una posición cómoda en Ferrari y ha empujado al límite a Charles Leclerc hasta ponerle nervioso. También creo que Lando Norris será una fuerza con la que aliarse en el futuro", añadió.

Mario sigue con atención la F1. "Tengo ganas de ver si Williams puede mejorar en 2022, y me gusta que Alex Albon tenga otra oportunidad. También me ha gustado que Esteban Ocon no le tema a Fernando Alonso. Y hay que destacar el rendimiento de Pierre Gasly también este año. La F1 tiene más talento que nunca”, dictaminó el patriarca de la familia Andretti.

Entretanto, los dueños escandinavos de la escudería suiza antes conocida como Sauber ha cambiado el logo del equipo ahora llamado Alfa Romeo. El nombre será Alfa Romeo F1 Team Orlen, pero lo más notable es que la bandera italiana sale de la imagen corporativa de la escudería.

Los muchachos de Fred Vasseur este año serán Valtteri Bottas en búsqueda de reconstruirse como piloto tras la destrucción psicológica que sufrió obligado a ser el piloto 2 en Mercedes, y el no muy promisorio debutante chino Guanyu Zhou. Los veremos con la nueva imagen de Alfa Romeo en Barcelona del 23 al 25 de febrero y en Bahréin del 10 al 12 de marzo