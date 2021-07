La pesadilla del viaje de Boca a Brasil no se termina. Tras la eliminación y todo lo vivido posteriormente se suma un nuevo acontecimiento complejo: pese a lo que en todo momento sostuvo Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, el ministerio de Salud de la Nación considera que la "burbuja" sanitaria se rompió y determinó que el plantel sea aislado por siete días.

A pesar de esta particular situación, desde la Liga Profesional se ampararon en el reglamento que establece que "los clubes no podrán solicitar la suspensión de partidos por cuestiones vinculadas a la pandemia" y no pretenden hacer ninguna excepción, por lo que no suspenderán el encuentro de Boca frente a Banfield el fin de semana ni ante San Lorenzo el martes que viene.

El mayor inconveniente radica en que a Brasil viajó una delegación con 24 futbolistas, entre los que ya figura una gran cantidad de juveniles que son los que han debutado hace poco o están más próximos a hacerlo en la consideración del entrenador, por lo que los que jueguen realmente serán muy jóvenes.

Los futbolistas aislados podrán entrenar en formato burbuja, sin tomar contacto con compañeros ni rivales, con el objetivo de que no pierdan tanto ritmo para cuando puedan volver a competir, es decir en la cuarta fecha del Torneo 2021 frente a Talleres en Córdoba.