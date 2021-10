Más allá de los resultados, el rendimiento del Paris Saint-Germain desde que comenzó una nueva temporada no es el mejor, o al menos no responde a las altísimas expectativas generadas por un mercado de pases histórico. El club que nuclea a las principales figuras del mundo no consigue un rendimiento colectivo sostenido y es salvado por individualidades. En ese contexto, hay un jugador de talento incomparable que está claramente por debajo del resto.

El arranque de temporada de Neymar no es el mejor. Tras la Copa América le costó volver a estar en peso luego de algunas semanas de vacaciones y luego de adaptarse físicamente, todavía no logra engranar futbolísticamente. Sólo hizo un gol, de penal ante el Lyon, y su nivel, en comparación por ejemplo con la primera mitad del año, es bajo. Por eso, en un contexto en el que hay mucha competencia, los hinchas empiezan a pedir que no sea titular.

Según una encuesta realizada por el medio francés L'Équipe, el 67% de los hinchas considera que el brasileño ya no se merecer ser titular en el PSG. Sólo un 28% manifestó que debe continuar en el equipo y un 5% afirmó no saber.

En el contexto de enormes estrellas del conjunto parisino, es evidente que el nivel individual de Kylian Mbappé y Lionel Messi es superior al del ex hombre del Santos. Hay mucha competencia en el equipo y para que jueguen los tres tiene que salir algún jugador importante. Ángel Di María, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum y Mauro Icardi son los que suelen pagar, de manera rotativa para que los tres diferentes se mantengan juntos.

Pero en el análisis puntual de la temporada, al menos Di María, Herrera e Icardi han mostrado un nivel superior. Por eso, tanto si Mauricio Pochettino piensa en poner a otro atacante, como si quiere resguardarse un poco más en la mitad de la cancha y hay que quitar a alguno de los de arriba, Neymar parece el gran apuntado por su rendimiento para dejar el equipo.