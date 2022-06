Cada pocos años, el Gran Circo debate sobre la imposición de un techo salarial para los pilotos como uno de los supuestos remedios al desborde presupuestario que vive la F1 desde los 90, cuando la gobernanza de la categoría se sintetizaba en la frase de Ecclestone 'more expensive, better' (cuanto más caro, mejor). Es un falso debate, porque el análisis de los presupuestos de los equipos indica que se gasta casi todo en I&D.

La realidad de sueldos altísimos de decenas de millones de euros al año sólo existe en esta F1 para Verstappen y Hamilton. Los demás cobran sueldos de deportistas superprofesionales en algunos casos, pero la parte de abajo de la jerarquía salarial en la F1 gana muchísimo menos que sus homólogos de IndyCar (ni hablar de NASCAR).

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, reconoció que han empezado “las primeras conversaciones” sobre el tope salarial con el resto de los equipos. Esto significa, en la jerga de la FIA, que las charlas al respecto, que llevan alrededor de un año, se intensificaron en el último mes. Es que los equipos comienzan a desesperar por la espiral inflacionaria global concitada por el combo pandemia más guerra en Ucrania, y empiezan a ver por dónde rascar el fondo de la olla para seguir tirando dinero al horno de la I&D.

"Ya hemos hablado sobre este tema y no habrá una solución sencilla. Estamos intentando entender posibles ideas, pero la solución no llegará a corto plazo, pues ya hay contratos en vigor y no se pueden cambiar. Hay implicaciones legales y es un tema importante. Lo entendemos, reconocemos que llevará su tiempo, pero ya hemos empezado a debatir sobre ello", añadió Binotto con ese lenguaje diplomático de los dirigentes de Ferrari que casi nunca dice nada relevante.

Pero la idea ya levantó tirrias en el otro rincón del ring: el manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, calificó la idea de un techo salarial para los pilotos de F1 de “idiotez”. En cualquier caso, se insiste: si se impusiera un techo 'bajo' de veinte millones por año, sólo afectaría a dos pilotos. Todo dicho.