El monstruoso goleador Robert Lewandowski parece obsesionado con Lionel Messi. Desde las galas en reconocimiento a los mejores jugadores del mundo, cada vez que tiene oportunidad se refiere al argentino y a su manera de obrar. En este caso, lo criticó por la votación para el premio que el propio atacante del Bayern Munich ganó: "Decía que merecía un Balón de Oro pero no me votó para el premio The Best".

El delantero concedió una entrevista a Pilka Nozna, una revista de su país natal y volvió a acordarse del jugador del PSG. En su momento, luego de que Messi afirmara en la gala del Balón de Oro que Lewandowski merecía su premio por lo hecho durante el 2020, el polaco en vez de agradecerle le respondió con dudas: "Espero que su accionar sea sincero y no puras palabras".

En este caso volvió a insistir sobre el tema y cuestionó la elección del rosarino para el premio The Best. El capitán argentino eligió a Neymar, a Kylian Mbappé y a Karim Benzema entre los mejores del año y no al centroatacante de la liga alemana.

Además, Lewandowski reveló que luego de mucho analizarlo llegó a la conclusión de que su premio es más importante que el de Messi. "He pensado mucho ultimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara", lanzó.

En contraposición, destacó la virtudes del premio The Best, en el que él fue elegido como el mejor: "En el de la FIFA vota la prensa y también profesionales del fútbol. Los capitanes y entrenadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión.