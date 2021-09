No está mal decir que la obtención de la Copa América fue un antes y un después en la carrera de Lionel Messi. No es mejor jugador luego de obtener un título. Sería absurdo creer que actualmente su carrera es superior a lo que hubiese sido si Argentina no le ganaba a Brasil en el Maracaná.

Pero, en términos de la felicidad que no duda en manifestar cada vez que de algún modo se evoca aquel torneo, definitivamente fue muy influyente para su vida. Por eso es habitual que regrese a algunos de los mejores recuerdos de ese torneo tan significativo.

Mientras su equipo debe jugar este mismo miércoles por la Ligue 1, y el descansa por una lesión en la rodilla, el rosarino publicó en su cuenta de Instagram recuerdos fotográficos que no habían salido a la luz de la concentración del conjunto nacional en Brasil, con una frase que denota su felicidad al hacer memoria: "Recuerdos de un viaje inolvidable".