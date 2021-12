Marca repasó paso a paso la conferencia de prensa de despedida del Kun Agüero.

12.45 horas. Concluye la comparecencia

El acto termina con el Kun fotografiándose con los asistentes: Guardiola, Laporta, Xavi, Bsuquets, Txiqui, Antonio López...

12.44 horas. Futuro y legado

"Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada. ¿El legado? Prefiero que sea la gente la que diga lo que merezco. Está mal decir que soy un crack"

12.42 horas. Detección

"Es positivo que me lo haya detectado. Ahora quiero ser feliz lejos del fútbol y disfrutar de esos momentos que nos perdemos los jugadores. No es fácil ser jugador. Todos los días ir a entrenar, viajar, jugar... se debería tener un respeto enorme. Voy a seguir vinculado al fútbol, seguro, y ahora disfrutaré un poco más de la vida".

12.39 horas. Los mejores momentos de su carrera

"Un gol muy lindo con Independiente contra Racing, no tengo nada en contra de ellos pero tenía 17 años y fue el primer gol más lindo. En la Europa League con el Atlético fue un momento feliz. En el City, el tanto con el que ganamos la primera Premier. Después fueron muchos momentos y el último, en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, jugué dos o tres partidos, pero era lo que buscábamos hace años. Y me voy con el último gol que le hice al Madrid".

12.37 horas. Lo mejor y lo que faltaba

"Siempre quieres seguir ganando más cosas, pero me siento muy contento por los títulos que he ganado y uno siempre puede dar más, pero hice lo mejor para mí y para el club. Al final el jugador es en un equipo y no individual".

13.36 horas. Con 33 años

"Obviamente me pasa ahora con 33 y no de más chico. Por un lado orgulloso por la carrera y menos mal que me pasó ahora y no antes. Estoy muy feliz por la carrera que hice".

13.34 horas. Decisión

"Me siento bien ahora mismo. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. Yo me ponía esperanzas, pero no. Ahora estoy bien, pero fue difícil".

12.32 horas. El Barça

"Desde que llegué me han tratado muy bien y son muy fans, lo he notado en la calle. Me sorprendió eso y el cariño. Me hubiese gustado ayudar, pero las cosas pasan por algo. Me voy muy contento".

12.30 horas. Laporta le dirige unas palabras y deja solo a Agüero en el escenario

"Estoy a tu lado pero ya sabes que es como si estuviesen los de Independiente, Atlético, City. Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo. Ha sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato y lo que has sembrado, no sólo por tu talento futbolístico, lo recogerás ahora. Nos hubiese gustado que hubieses llegado antes. Cuando jugabas en el Atlético eras la envidia. Seguro que empiezas una etapa también muy exitosa".

12.27. Un vídeo homenaje

Se proyecta un vídeo repasando la carrera del argentino, su paso por todos los clubes y por la Selección. El Kun sigue muy emocionando y limpiándose las lágrimas. Mucha emoción en el Camp Nou.

12.25 No puede contener la emoción

El Kun no puede contener la emoción. Hay momentos que no puede continuar. No se quiere dejar a nadie, pero le está costando hablar. "Creo que hice lo mejor par ayudar y gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará ahora la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. Gracias a los hinchas".

12.21 horas. Anuncia su retirada

"Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera. Desde los 5 años he soñado jugar a fútbol, estar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Agradecer a Independiente, a Atlético de Madrid, que apostó cuando tenía 18 años, la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor. A los del Barça, ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección, que es lo que más amo".

12.20 horas. Lágrimas del Kun

El argentino está roto, no puede ni arrancar la comparecencia.

12.19 horas. Laporta y Agüero

El argentino comparece junto al presidente del Barcelona.

12.18 horas. Arranca la comparecencia

Ya están presentando el acto.

12.15 horas. Piqué, Guardiola y Txiqui

Los tres charlan amistosamente antes de la comparecencia de Agüero.

12.14 horas. Familia, jugadores, representantes del City, el Atlético, de la RFEF...

Ya ha movimiento en la zona noble del Camp Nou. En pocos instantes comparecerá Agüero. La familia del jugador, la plantilla del Barça, representantes de instituciones, exdirectivos... ya toman asiento.

12.10 horas. Argentina, España e Inglaterra

A sus 33 años, el Kun Agüero ha jugado en Independiente, en el Atlético de Madrid, el City y el Barcelona. También ha sido protagonista en la selección".