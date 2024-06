Santo Continental "La mitad de las provincias dejaron la repitencia, Latinoamérica y el mundo ya no la tienen" "Nosotros creemos que es posible pensar otro modelo, donde no tengas que recursar lo que ya aprobaste, como en la Universidad. Y esto no es una invitación al libertinaje. Se vuelve al sistema numérico de calificación, pero sin promedios, se focaliza la asistencia al que necesita ayuda y se busca que el secundario ayude a construir el oficio del estudiante. Si Sarmiento viviera hoy, estaría de acuerdo con estas medidas", fueron otros conceptos de Alberto Sileoni, director general de Educación bonaerense.