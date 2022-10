Mucho de lo que suceda en este partido estará condicionado por el que se juega a las 16.30 en Junín. La ilusión de River de pelear el campeonato depende en buena medida de que Boca deje algún punto en su visita a la cancha de Sarmiento. El Millonario recibe a Platense para seguir prendido en la lucha.

Tras la eliminación de la Copa Argentina, el equipo de Núñez empezó a levantar. Acumula tres victorias consecutivas en las que convirtió nueve goles y no le hicieron ninguno. La última, fue la más trabajada, ante Patronato en Paraná.

Marcelo Gallardo mantiene dos dudas que tienen que ver con cuestiones físicas. Enzo Pérez arrastra una molestia en el tobillo derecha, que en principio no le impediría jugar, aunque si no llega podría ser reemplazado por Santiago Simón. Además, Paulo Díaz tiene un problema en la rodilla y lo esperarán hasta último momento. Si no juega, las variantes son David Martínez y Leandro González Pírez.

El Calamar pasa por una mala racha. Hace cinco partidos que no gana y de esos perdió tres. Incluso, hay cuestionamientos para Omar De Felippe, el entrenador, no sólo por los resultados, sino también por una cuestión de estilo. A pesar de eso, ha conseguido el objetivo de permanecer en Primera División, al menos por un año más.

Sumate a la transmisión hecha para vos en La Radio del Hincha. Desde las 21, relata Leo Ojeda y comenta Juani Minotti. Desde la zona de vestuarios estarán Sebastián Srur y Miguel Hoffmann, mientras que en los estudios centrales, en jornada larga, estará Leo Uranga.