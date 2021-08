Es una historia particular. Más allá de su brillante carrera deportiva, Hulk, el delantero mas peligroso que enfrentará River esta noche, estrella del Atlético Mineiro, fue protagonista de una historia de amor pocas veces vista.

Hulk estuvo casado 12 años con Iran Angelo De Souza y tuvieron tres hijos. Pero un día, Hulk decidió un cambio de vida llamativo. Dejó a Iran y se fue con la sobrina de está, Camila Angelo.

Luego de salir de su estupor, Iran mostró su indignación: "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí, ella conocía sus debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional", explicó.

Iran dijo que Hulk :"Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado".

El jugador salió a responderle en un Instagram Live y aseguró que la relación de 12 años y de la que tuvieron tres hijos "fue un accidente".