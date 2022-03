La conducción del fútbol argentino ha afrontado todo tipo de sismos y modificaciones desde la muerte de Julio Humberto Grondona. La pelea por el poder escribe un nuevo capítulo cada día y nadie termina de afirmarse en la dirigencia de la primera división, que tiene un organismo rector paralelo a la AFA.

La semana pasada, el actual presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, realizó una presentación judicial y solicitó una medida cautelar para frenar las elecciones en el organismo que por ahora lidera, hasta tanto se investiguen algunas cuestiones que denuncia.

Esas elecciones iban a tener un carácter de mera formalidad, dado que se había presentado una sola lista, con Cristian Malaspina, de Argentinos Juniors, como candidato a presidente y Héctor "Yoyo" Maldonado, de Independiente, como candidato a vice.

Tinelli informó sobre varias irregularidades en la lista. Por ejemplo, el hecho de que Hernán Arboleya sea candidato a Secretario de la Liga, algo que, según el dirigente de San Lorenzo interpreta, no está permitido por el reglamento dado que es vocal suplente y por ende no es integrante de la comisión directiva de un club. La investigación también recae sobre Maldonado, a quien se lo acusa de no haber podido presentar los avales de buena conducta judicial.

La Justicia todavía no se expidió respecto de la cuestión de fondo, es decir, las supuestas infracciones cometidas en la presentación de la lista, pero sí consideró que hay verosimilitud en el derecho por el que reclama el conductor de televisión, requisito esencial para conceder la cautelar.

El juez a cargo del Juzgado Civil 99 determinó eso dado que el acta de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en la cual se iba a celebrar la elección, no contaba, como requiere por reglamento, con la firma del actual presidente.

En principio, las elecciones pautadas para el 8 de abril quedan suspendidas por esta, a menos que la Justicia resuelva sobre las supuestas irregularidades de la única lista presentada antes de esa fecha, algo que parece poco probable.