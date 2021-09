El bochornoso escándalo entre Brasil y Argentina que terminó con la suspensión del encuentro de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 sumó otro capítulo entre ridículo e irrisorio. Desde ANVISA, el organismo de sanidad brasileño, aseguran que la Argentina mintió en la declaración jurada al entrar al país. Pero según hicieron trascender, el documento tiene la firma de Fernando "Bocha" Batista, quien no tiene absolutamente nada que ver con la selección mayor.

Al entrar a Brasil, a cada persona se le solicita una declaración jurada en la que tiene que aclarar desde que país llega y asegurar que no proviene de ninguna de las naciones desde las cuales, según la legislación local, se debe hacer cuarentena al llegar. Según dicen desde ANVISA, los cuatro jugadores de la Premier League dijeron llegar desde Venezuela, algo que es cierto, pero omitieron mencionar que habían estado en Inglaterra menos de 14 días antes.

Pero la firma que figura en las declaraciones juradas como responsable de la delegación argentina es de el "Bocha" Batista, cuya ocupación no tiene absolutamente nada que ver con la selección que lidera Lionel Scaloni. Entrena a la sub 23, nunca viaja con la delgación mayor y no estuvo ni en Venezuela ni en Brasil.

"Yo no soy DT, no estuve en Brasil. Pero si hubiera estado tampoco hubiese correspondido que firme nada", declaró visiblemente fastidioso el el hermano del "Checho" en diálogo con TNT Sports. Además, aseguró ya estar en contacto con su abogado para tomar medidas.

Incluso, hay material fotográfico de carácter familiar que certifica que estuvo en el país en la celebración del cumpleaños de una de sus hijas. Otra situación inverosímil que suma a todo lo vivido en este episodio que le agrega una mancha más, de esas indelebles, a un fútbol sudamericano a cada instante más castigado.