La Selección Argentina va por un nuevo título y no es poca cosa. Para una generación a la que tanto le costó obtener un campeonato y que ahora disfruta una relación de absoluta amor con los hinchas tras la obtención de la Copa América, ningún partido que implique ser campeón puede ser tomado a la ligera. Argentina enfrenta a Italia en el mítico estadio de Wembley, en Londres, por la Finalissima.

El conjunto nacional le ha otorgado una enorme importancia a este partido, lo cual quedó demostrado no solo a partir de declaraciones, sino de hechos. Jugadores que se cuidaron especialmente durante sus últimos partidos con sus equipos, la concentración y la semana de entrenamiento en Bilbao muestran que la Scaloneta va por todo en un torneo oficial avalado por la FIFA.

Si bien Lionel Scaloni no confirmó el equipo en conferencia de prensa, todo indica que casi no existen dudas respecto de quienes serán titulares. Respecto del equipo que sale casi de memoria, no estará Leandro Paredes, que aún se recupera de una lesión, y su lugar será ocupado por Guido Rodríguez.

Además, en los laterales, donde suele haber más puja, el enorme presente de Nahuel Molina parece imponerse por sobre la figura de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico parece tener más chances que Marcos Acuña, dado que el ex Racing presentó alguna dificultad muscular en los últimos entrenamientos.

La Azzurra comienza su reconstrucción. El seleccionado conducido por Roberto Mancini ya había sufrido una reestructuración reciente, con buenos resultados, como la obtención de la Eurocopa. Sin embargo, el duro golpe de la eliminación de cara al Mundial de Qatar 2022 genera que varios jugadores de avanzada edad empiecen a perder terreno, para que aparezcan jóvenes. De todas maneras, en este encuentro jugarán sus hombres de mayor experiencia como Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci.

Dos de las piezas más fuertes del equipo, que dominan el mediocampo, como Jorginho y Marco Verratti llegan al encuentro con ciertas dificultades físicas. Mientras el primero parece que jugará de todos modos, el segundo probablemente sea reemplazado por Matteo Pessina. Además, en ataque no estará por lesión el goleador Ciro Immobile y lo reemplazará Andrea Belotti.

