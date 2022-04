Los hinchas del Liverpool tienen más de un motivo para celebrar. Tras el triunfo 2 a 0 sobre el Villarreal por la ida de la semifinal de la Champions League, ahora se confirmó para el equipo rojo una noticia quizás más importante. Su entrenador, el que lo sacó de la mediocridad en el siglo XXI, Jürgen Klopp, renovó contrato hasta 2026.

Hasta el arribo del alemán al club, uno de los conjuntos más grandes de la Premier League venía de una larga mala racha. Con un oasis en le Champions League del 2005, lo que iba del milenio para el equipo no era bueno: casi no peleaba internacionalmente, en muchos casos no clasificaba a copa y no ganaba una liga local desde 1990.

El ex DT del Borussia Dortmund le cambió la racha, la mentalidad y le dio títulos. Además, desde su llegada, la institución dejó de rifar millones de dólares en futbolistas que poco le rendían para pasar a fichajes específicos y de mejor jerarquía. Klopp y su tremendo equipo de trabajo que va desde scouters especializados en big data hasta psicólogos y nutricionistas, han llevado a un club de enorme historia a la modernidad.

Pese a que había manifestado su intención de tomarse un año sabático para descansar en 2025, luego de que finalizara su contrato original, el DT extendió su vínculo dos años más. Será el entrenador de Liverpool hasta el 2026. Y lo celebró con un video en el cual hace referencia a una frase de la mítica banda de rock de la ciudad, Los Beatles.

A partir de este anuncio, lo único que le queda resolver a uno de los mejores clubes de la actualidad es la renovación del contrato de Mohamed Salah. El egipcio termina su vínculo en 2023 y ha dejado alguna frase ambigüa respecto de sus intenciones de continuar en Liverpool.