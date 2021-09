El locuaz Sir Jackie Stewart consideró que la sanción a Max Verstappen por pasarlo por arriba con el auto a Lewis Hamilton es “muy débil. Creo que ambos pilotos tienen que aceptar su responsabilidad en el accidente. Fue en una curva que todos conocen porque esa curva no estaba ahí en mis tiempos. Se puso porque el circuito era tan rápido y peligroso que tuvieron que hacerlo más lento", ilustró el 'escocés volador'.

Para Stewart, tanto el choque de Monza como el de Silverstone "se podrían haber evitado" si "los pilotos no hubieran decidido 'empujar' desde tan pronto en la carrera". "Es un circuito en el que existe una oportunidad de adelantar en una o dos zonas más. Como en Silverstone cuando hubo un choque entre ambos pilotos, creo que se podría haber evitado en los dos casos", alegó en declaraciones a Talk Sport.

Sir Jackie cree que Verstappen es más rápido hoy por hoy que Hamilton, pero "está un poco en la fase de cachorro. Al mismo tiempo, Lewis puede que esté llegando al final de su trayectoria en Fórmula 1, así que creo que el futuro tiene más cosas preparadas para Verstappen", sugirió.

Alegato por la grava

Como sucede muchas veces, los titulares escandalosos (los choques Ham/Max) ocultan las cuestiones de fondo: 1) La pregunta no es en este caso si Max 'chocó a propósito a Ham' (Wolff dixit), sino si Max cometió un error de apreciación que le costó muchos puntos; 2) ¿El problema en ese choque (más allá de la anécdota) no son las 'bananas disuasorias'?

1) Cuando Max, promediando la carrera, vio a lo lejos salir de boxes a Ham apenas delante de él, se desesperó. Venía sacado e insultando por radio a raíz de una parada en boxes de 11,1 segundos. En teoría, tenía que quedar muy atrás de Hamilton, pero también Mercedes hizo una parada mala (4,2 segundos) y Hamilton salió apenas adelante del neerlandés.

Verstappen, que venía de pasar casi media carrera impotente ante su 'ex' Daniel Ricciardo con un coche de ritmo claramente inferior, pensó en medio del subidón de adrenalina que si no lo pasaba en Retiffilo a Ham, no lo pasaba más; conclusión: se tiró por un lugar que no había, tuvo que salir de pista para evitar el choque (Hamilton tenía que doblar, no podía desaparecer), rebotó contra las 'bananas disuasorias' y lo pasó por arriba como un tanque de guerra al Mercedes de Lewis, golpeando su cabeza con la rueda trasera derecha y dejándole un fuerte dolor de cuello.

Pero ¿es verdad que Retiffilo era la única chance de pasar a Ham? Olvidemos lo que dice Stewart sobre los lugares de sorpasso, él habla en teoría, la realidad marcó que ayer era imposible para un coche puntero pasar incluso a uno casi un segundo por vuelta más lento como era el McLaren. Pero Hamilton acababa de salir de Boxes, con neumáticos nuevos Duros fríos, y si Max doblaba mejor la chicana, presionándonolo a Lewis para dificultar su salida, un Max saliendo prolijamente, con mejor tracción, con neumáticos calientes (acababa de marcar vuelta rápida) lo hubiera pasado a Lewis metiéndose en la cuerda interna por la Curva Grande y frenando más tarde en la Roggia. Pero claro, Max venía acelerando a lo loco y agotando las baterías que te dan caballos extra, y quizá no tenía la potencia; o quizá no pensó en nada, sólo se desesperó y cometió un error.

Si quiere ser campeón del mundo ante un zorro viejo y astuto como Hamilton, Verstappen debe portarse menos como Mansell o el increíble Hulk y más como Lauda o Prost. Un error de él le costó puntos en la lucha por el campeonato; sin dudas (con la sanción de tres posiciones), le costará más puntos en Sochi (coto de caza de Mercedes y un circuito de los que menos le van al Red Bull).

Lo que dice Stewart es cierto: apenas fue puesto bajo presión, de Silverstone para acá, Max volvió a ser el que hace dos o tres años cometía errores. No podés evitar cometer errores cada tanto, pero no podés ser campeón del mundo cometiendo un montón de errores (salvo que seas Vettel 2010, con un auto muchísimo mejor y un compañero como Webber, que no era competencia para él). Si Max no entiende esto, va a terminar perdiendo el campeonato. Como decía un ex presidente argentino de triste fama: "Mingo, en política el que se calienta pierde".

2) En su momento, por pedido de los equipos (que gastaban una literalmente millonadas en reparaciones cada año), las escapatorias cada vez más amplias de los circuitos se empezaron a asfaltar, alegando hipócritamente 'cuestiones de seguridad'. La consecuencia fue que los pilotos iban vistosamente por afuera de la pista, sin dejar de acelerar, incluso a veces ganando tiempo, y obligaban a los comisarios a prestar atención a las innumerables situaciones sancionables.

Entonces surgió 'la idea genial': poner 'salchichas disuasorias' (pequeños lomos de burro) un poco más atrás de los pianos para que los autos perdiesen tiempo o arriesgasen una rotura en caso de exceder los límites de pista. Consecuencia: en el mejor de los casos, millonadas en reparaciones (cuyas altas cifras iniciaron esta historia); en el peor, accidentes gravísimos y quizá fatales como el que rozamos el domingo en Monza.

Creo que la solución realmente 'más económica' en promedio era la original: grava en más escapatorias; si alguien se equivoca, que rompa el auto propio sin que haya peligro de causar una catástrofe. Alguien dirá "volver a las escapatorias de grava multiplicaría los gastos en un momento en que la F1 quiere reducir costos". Es un buen punto; pero las bananas no sólo les cuestan muchos euros a los equipos: también son peligrosas para la salud de los pilotos y esto es lo que debe primar.