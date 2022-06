Independiente parece desarmarse más a cada segundo que pasa. Pierde jugadores, no incorpora y su plantel es cada vez más pobre, igual que el club. Sin embargo, en ese pobrísimo contexto, en la primera fecha jugó un muy buen partido ante San Lorenzo, a pesar de que no pudo ganar. Este viernes recibe a Talleres en el Libertadores de América en busca de sumar su primer triunfo.

Los problemas se acumulan en el club peor administrado del país. Eduardo Domínguez separó a varios jugadores del plantes y muchas ya se han ido, peor ningún refuerzo llegó. Entre promesas de negociaciones, el DT avisó que en caso de que no le cumplan, tal como pasó en el anterior mercado de pases, puede dar un paso al costado.

Todo ese marco no ha penetrado del todo en el funcionamiento de un equipo que no juega bien, pero sí lo hace por encima de sus posibilidades. Por eso, la formación será la misma que ante el Ciclón, aunque con un detalle: no sólo no completará el banco de suplentes, sino que sólo tendrá 18 futbolistas.

Talleres es casi el ejemplo opuesto de prosperidad en base a una buena gestión. Tras un mal arranque futbolístico en 2022, con la llegada del portugués Pedro Caixinha levantó notoriamente y busca conseguir un buen colchón de puntos en el torneo antes de tener que empezar a competir por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mientras se aguarda la oficialización de su primer refuerzo, el ex San Lorenzo y Boca, Julio Buffarini, el entrenador repetirá el mismo equipo que en la primera fecha le ganó 2 a 0 a Sarmiento como local.

Viví todo el fútbol por Continental. Desde las 21, relata Franco Rabaglio y comenta Juani Minotti. Desde la zona de vestuarios estarán Gustavo Medina y Martín Valobra y desde estudios centrales, con la mejor información, Marcelo Mármol De Moura.