Este miércoles tiene dos partidos que prometen. Sólo tres equipos consiguieron puntaje ideal en las dos primeras fechas del Torneo 2021 y dos de ellos enfrentan a dos equipos grandes. Independiente recibe a Patronato en el Libertadores de América y River visita a Lanús en la Fortaleza.

En primer turno, el equipo de Julio César Falcioni tendrá su segunda presentación como local tras un debut flojo en la primera fecha ante los suplentes de Argentinos Juniors. El pasado domingo, el Rey de Copas derrotó 1 a 0 a Estudiantes en UNO. Es un rival que históricamente le cuesta y una cancha en la que no la ha pasado bien. Como consecuencia de ese triunfo y dado que quedó afuera de la Copa Sudamericana y el torneo local es la prioridad absoluta, el entrenador repetirá a los mismos 11.

El conjunto entrerriano sorprendió con su buen arranque. Le ganó a Aldosivi de visitante y a Sarmiento de local. Anotó cuatro goles y no le convirtieron ninguno. Para el encuentro frente al Rojo, Damián Lemos ocupará el lugar de Franco Leys, que no viajó con el equipo por un traumatismo en el tobillo derecho. y podría regresar Héctor Canteros, que no jugó el último domingo por una contractura. Si llega, va a jugar en lugar del delantero Junior Arias.

A continuación, River, que parece haber encontrado el funcionamiento letal que tuvo durante los últimos años, buscará su tercer triunfo consecutivo tras haberle ganado a Argentinos Junios por Copa Libertadores y a Unión por el torneo local. Marcelo Gallardo pondrá lo mejor y repetirá el mediocampo que parece haberle aportado todas las soluciones: Enzo Pérez y Bruno Zuculini.

Lanús llega con una muy buena racha. Ganó sus dos partidos e hizo ocho goles. Tiene dos delanteros, José Sand que ya marcó cuatro y José Manuel López que hizo dos, en un muy buen momento. Luis Zubeldía mantiene dos dudas respecto al equipo que pondrá en cancha. La primera es en la mitad de la cancha, donde el juvenil Julián Aude y el paraguayo Jorge Morel, refuerzo para esta temporada, se disputan un lugar. La otra tiene que ver con el estado físico de Lautaro Acosta que llega con los justo tras una distensión muscular. Pese a que concentró, todavía no está definido que vaya a jugar.