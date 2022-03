Independiente eliminó de la Copa Argentina a Central Norte de Salta después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con disparos desde el punto del penal (4 a 3).

El primer tiempo de los de Avellaneda fue nefasto. No fue posible que alguien le diese un pase a un compañero. La defensa además era un flan. El lateral que Marcelo Gallardo despidió de River, Alex Vigo, viene demostrado porque no lo quisieron allí. No marca, y no da un pase correcto en ataque. Sergio Barreto que tiene que desdoblarse por la ausencia del lateral, no puede cubrir los dos puestos y Juan Insaurralde está extremadamente lento y no para de caerse.

En ese esquema, Central Norte se le fue encima, con juego criterioso y con Rios y Magno dos delanteros de jerarquía y velocidad, devorándose a la defensa del Rojo. De modo que no extrañó que se pusiese en ventaje, con tanto de Rios, promediando el primer tiempo.

Los salteños nunca se refugiaron, jamás se meterieron atrás ni resignaron la tenencia o el ataque. Por eso, si resultó raro que Independiente empatase antes del final de la etapa. Domingo Blanco escapó por izquierda, enganchó hacia adentro y de derecha la puso contra un palo. Milagrosa e injustamente, el Rojo se fue al entretiempo 1 a 1.

En el segundo Independiente lentamente fue mejorando y Central Norte cayendo físicamente. El ingreso de Pozzo en el Rojo le dio otro panorama y Togni por la izquierda mas profundidad. Y las chances empezaron a llegar. Un tiro de Benegas dio en el palo y otro de Lucas Romero en el travesaño. Para los últimos 10 minutos podía decirse que Independiente merecía la ventaja, aunque escasamente ante un equipo de Torneo Federal.

Llegaron los penales y allí el temple de jugar en primera hizo la diferencia. Avanzaron en la ejecución igualados al 3 a 3, pero allí al arquero Miltón Alvárez, detuvo dos penales consecutivos e Independiente se impuso 4 a 3 para pasar de ronda. De casualidad, evitó un papelón mayúsculo. Eduardo Domínguez tiene mucho que pensar.