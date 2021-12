Desde hace algunas semanas, como reflejó Continental, se conoce la intención del Paris Saint-Germain, de dejar ir a Mauro Icardi, para reacomodar el plantel que cuenta con muchos jugadores y sueldos altos. El hecho de que el delantero no haya podido jugar por conflictos personales en el momento en el que más lo necesitaron le abrió la puerta de salida.

Ahora, apareció el primer interesado que piensa ir a fondo: la Juventus. El equipo de Turín ya había pensado en el delantero rosarino en múltiples oportunidades, incluso cuando todavía jugaba en el Inter. Un movimiento de esa índole le hubiese costado caro a Icardi, quien, más allá de que no se fue de la mejor manera del club, en algún momento fue referente y capitán del Neroazzurro.

Pero hoy, con tanta agua que ha corrido bajo al puente, asoma como una posibilidad que convencería a ambas partes. La Vecchia Signora requiere de un goleador, especialmente tras la salida de Cristiano Ronaldo. Hoy cuenta con dos delanteros que no terminan de convencer, como Álvaro Morata, que no atraviesa un gran momento, y Moise Kean, que tiene mejor futuro que presente.

Además, el entrenador Massimiliano Allegri, necesita un socio de Paulo Dybala que no lo incomode en cuanto a la función creativa, sino que se dedique a ubicarse en el área, como sabe hacer Icardi.

Según informa la Gazzetta dello Sport, la oferta que prepara la Juve es un intercambio de préstamos, aunque con una opción de compra elevada, para que el PSG acepte, con la expectativa de recuperar algo de la inversión de 60 millones de euros realizada hace un año y medio.

El jugador que el conjunto italiano intentaría intercambiar es el brasileño Arthur, ex mediocampista de Gremio y Barcelona, que no tiene lugar en el once de Allegri. Si el PSG acepta, eso podría acelerar la salida de otro argentino: Leandro Paredes.

El ex jugador de Boca no tiene mucho lugar en el equipo desde mitad del 2021. Con la llegada de varios futbolistas y la dura competencia con Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Idrissa Gueye y Ander Herrera perdió terreno.

El equipo de la capital francesa ya analizaba la posibilidad de negociarlo, pero recién a mediados del 2022. Sin embargo, si suma otro mediocampista, podría tratar de negociarlo en enero. Hay varios equipos interesados, entre ellos, el mismísimo Real Madrid.