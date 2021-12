Casi no existe recuerdo de declaraciones públicas de Zlatan Ibrahimovic que no hayan sido explosivas. El sueco habla como juega: al límite. En este caso, cargó fuertemente contra un ex compañero y lo acusó de haber sacado provecho del ataque cardíaco sufrido por Christian Eriksen, el episodio que marcó la Eurocopa.

El turco Hakan Calhanoglu jugaba junto Ibrahimovic en el Milan hasta mediados de este año. Con su pegada, tanto en movimiento como en pelota parada, el ex mediocampista del Bayer Leverkusen era una pieza muy importante del Rossonero. Pero cuando terminó la temporada, decidió no renovar su contrato con el equipo y firmar nada menos que con su clásico rival: el Inter.

Pero a Ibra le quedó una espina clavada con aquel episodio y atacó de la manera más brusca: "Hay que darle las gracias por lo que hizo y desearle lo mejor en su nueva etapa, pero aunque suene mal, hay que decir que Calhanoglu se aprovechó de una situación trágica. Sin lo que le pasó a Eriksen en Dinamarca - Finlandia en la Eurocopa, nunca hubiese llegado al Inter. Antes ningún equipo se había interesado en él".

Además, se atribuyó buena parte del crecimiento del turco como jugador. "Hakan es buen chico, creció mucho gracias a mi ayuda. Su desafío ahora es hacer grandes cosas sin Ibra. Durante la Eurocopa le mandaba mensajes: '¿Complicado sin Zlatan eh?' Antes de que llegara yo Calha no hacía lo que hace ahora", afirmó, en referencia a que la Selección de Turquía perdió todos los partidos que jugó en la Euro.

Ibrahimovic tiene una personalidad fuerte y directa. Por eso ha cosechado tantos fanáticos, pero al mismo tiempo es muy repudiado por muchos otros. Difícil pretender que a sus 40 años modifique su forma de ser, luego de haber tenido una carrera tan exitosa.