La scaloneta vuelve a jugar hoy, de local en el Estado Monumental de Nuñez, frente al clásico rival, Uruguay, por la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Después del empate en Paraguay, los campeones de América reciben a la selección charrúa.

Y vas a seguir por Continental, la Radio del Hincha, desde las 19 horas, en otra transmisión inolvidable, única, con los relatos de Leo Gabes, los comentarios de Esteban Edul y Leo Paradizo con toda la información de la selección nacional.

Si bien Lionel Scaloni no dio todavía oficialmente la formación del equipo nacional, no se esperan grandes cambios, salvo por el lateral izquierdo de la defensa, donde no se sabe el estado del "Huevo" Acuña que, de no llegar, sería reemplazado por Nico Tagliafico.