Está claro que todavía no se ha terminado de adaptar a su nuevo equipo y también es evidente que el deficitario nivel colectivo del PSG no colabora con su presente. Lionel Messi, que con la Selección Argentina muestra que está como siempre o mejor, todavía no ha engranado del todo en un equipo francés que en conjunto no puede rendir como se esperaba.

En ese marco, Thierry Henry, ex goleador del Arsenal y compañero de Messi en el Barcelona fue muy crítico del momento del equipo y de algunas cuestiones tácticas: "Está aislado, toca poco la pelota. No diría que está triste, pero está aislado".

El extraordinario delantero francés, campeón del mundo, se desempeña ahora como comentarista en la plataforma Amazon Prime. ""No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha. No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia. Yo lo prefiero en el centro, en el eje, puede dar ritmo", aseguró.

Además, se refirió una cuestión que ya se debatía antes del arranque del campeonato, en relación a como podían juntarse Messi con Neymar y Kylian Mbappé y quien tendría prelación en caso de elegir para quien jugar: "Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian. En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores".

Varios medios franceses han criticado las actuaciones del rosarino duramente, especialmente por lo que ha hecho en la liga local donde todavía no convirtió goles. De todas maneras, en casi todos los casos los cuestionamientos apuntan mucho más a Mauricio Pochettino, por el funcionamiento general del equipo, que al jugador.