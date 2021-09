Fue un partido hasta el primer gol del visitante y otro después de ese extraño tanto, pero en definitiva, Godoy Cruz le dio un baile importante a Independiente, los goleó 4 a 1 en Avellaneda y lo colocó en un complejo declive.

El equipo de Julio Falcioni comenzó jugando mejor y manejando la pelota, pero como suele pasar, sin profundidad. Hasta que a los 24 minutos vino un desborda por la derecha un centro pasado que recogió Badaloni por la izquierda, se abrió mucho, el arquero Sosa cubrió bien la valla, Barreto llegó también, el delantero tiro cualquier cosa, suave al medio, sin compañeros a la vista, pero con Thomas Ortega que entraba de frente.

Pudo hacer cualquier cosa, fue un pase suave. Rechazarla como un salvaje, pararla y darse vuelta, tocar corto a Barreto. pero no, la metió directo adentro con una torpeza imperdonable para un amateur.

A partir de ahí Independiente se descontroló, salió como loco pero perdió todas y Godoy Cruz llegó al menos 4 veces mas en clara posición de gol. la falta de eficiencia, el travesaño, evitaron una diferencia escandalosa. Hasta que en el descuento, pasó lo que tenía que pasar, llego el segundo.

Otra pelota pasada de derecha a izquierda y otra vez Badaloni solo pero ahora no necesito de la torpeza de nadie, cruzada, sutil, arriba y 2 a 0.

El segundo tiempo Independiente lo empezó con mas fuerza, trató de ir, de salir de la confusión, pero no le dieron tiempo. Acevedo cortó con una falta descomunal a Ortega, no solamente era falta sino también expulsión (ya estaba amonestado), pero para el arbitro no fue nada, y de esa jugada, llegó el tercero en la cabeza de Bullaude.

Independiente hizo unos cambios, metió algunos pibes, y uno de ellos, el Chila Márquez se sacó a dos de encima y metió el descuento. En ese momento el Rojo volvió en enloquecer, fue con todo, la luz al final del túnel, lo encandiló, y volvió a comerse una contra que terminó en gol de Ojeda y 4 a 1.

Partido liquidado, un Godoy Cruz en crecimiento un equipo interesante y goleador que eliminó en la semana a Racing de la Copa Argentina, y otro que es irregular, poco efectivo, pobre en recursos, dependiente de lo que dos o tres chicos puedan inventar y con destino incierto: Independiente