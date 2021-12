Lo que ha generado Marcelo Gallardo para River y para el fútbol argentino es tan grande, que una de las noticias deportivas del año se debe pura y exclusivamente a una decisión personal. Sin embargo, su impacto es gigante. El "Muñeco" comunicó que seguirá a cargo de la dirección técnica del Millonario, al menos por un año más.

"Después de siete años en el club necesitaba pensar y decidir. Fueron días difíciles porque no pude cortar la dinámica, no pude aislarme. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Más allá de lo que viví, sentí y lo que siento en este momento. Siento que vale la pena. Merezco estar un año más y después del partido con Colon sí poder descansar para encarar un año con mucho energía, para poder jugar un año como queremos jugarlo", afirmó de entrada el DT.

Además, aseguró que pese a todo lo que se generó a partir de la decisión que tenía que tomar, nunca buscó genera intriga: "Se lo comuniqué primero a Enzo Francescoli, a Jorge Brito y después a la gente que trabaja conmigo y al plantel. No quería generar mayor expectativa, lo medité ayer y necesitaba comunicarlo hoy. No quería que la gente tenga incertidumbre, angustia en el hincha, pero necesitaba pensar".

Uno de los más grandes entrenadores de la historia del fútbol argentino manifestó cuanto aprecia las muestras de cariño que recibió de todos los ámbitos en este tiempo, pero su decisión no pasó necesariamente por ahí: "Valoro cada muestra de cariño y de valoración. Pero no buscaba eso, simplemente necesitaba pensar. Tengo un grupo de jugadores al que tengo que seguir exigiendo. Que los jugadores están contentos, se pongan a disposición, muestren compromiso. Que haya ese ida y vuelta humano me llena de valor. Pero tenía que dejar eso de lado para tomar una decisión en base a lo que sentía".

Por otra parte afirmó que estuvo muy cerca de tomar la decisión que ningún hincha del conjunto de Núñez quería escuchar, tras la consagración en el torneo local. "Hace una semana seguramente hubiera dicho lo contrario, porque sentía que ya estaba. Si me dejaba llevar por el cariño y el respeto de los jugadores y la gente que trabaja conmigo, además del apoyo dirigencial, capaz después de Racing me hubiese ido a mi casa muy en paz. Pero bueno, cada día que pasó me fue generando cosas", aseguró el gran referente del club.

Finalmente, tras confirmar que su nuevo contrato será por un año, se refirió a la fiesta que se llevará a cabo este jueves en el Monumental para celebrar un nuevo aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018: "El hincha merece festejar sin esperar ningún anuncio. No quiero anunciar nada mañana, quiero que la gente que vaya a festejar lo haga en paz. Mañana va a ser un tercer año del festejo eterno de Madrid y no puede haber nada que lo altere".