Luego de semanas de rosqueo en privado y gimoteo público, Mercedes obtuvo lo que quería: que la FIA obligue a todos los equipos a perjudicar su performance para mitigar el problema del 'porposing'.

Con los coches de 2022 y su vuelta al efecto suelo, estos autos deben ir lo más cercanos al piso que sea posible; por eso el 'rake' de este año (diferencia de altura entre el eje trasero y el delantero) es mucho menos pronunciado en todos los autos. A su vez, cuando se alcanza el máximo de efecto suelo, justamente por la ausencia de aire debajo del auto, el efecto suelo desaparece, provocando los grandes saltos que conocimos a principios de año como 'porpoising' (marsopeo).

Si bien la mayoría de los equipos corrigieron el porpoising propiamente dicho en pocas carreras, eso dio paso a dos problemas emergentes: el bouncing (un rebote ya no visible de lejos, pero rapidísimo y de una gran violencia) que puede degenerar en bottoming (varios golpes por segundo del auto contra el asfalto... a 300 kilómetros por hora).

¿Cómo se corrigen estos fenómenos? Levantando el piso del auto. Pero es que justamente levantar el piso del auto minimiza el poder del efecto suelo, con lo que se pierde mucha performance. Algunos equipos (Red Bull) no están sufriendo especialmente con el porpoising y sus derivados; otros tienen mucho marsopeo, pero eso no afecta su rendimiento a una vuelta (Ferrari, aunque habría que ver si muchos de los fallos de la Scuderia este año no tienen que ver con elementos del auto descalibrados o desajustados por estos violentísimos saltos).

Otros equipos, finalmente, como Mercedes, pierden muchísima performance si elevan el piso del auto. Las profecías de los ingenieros del paddock indican que la medida tomada por la FIA (obligar a todos los equipos a corregir el 'porpoising' y sus derivados a más tardar para los Libres 3 de este fin de semana en Canadá, o conminarlos en caso contrario a elevar un centímetro sus autos) dicen que el equipo más perjudicado por levantar el piso del auto será Mercedes, el diseño más radical de 2022.

¿Por qué? La FIA estableció una métrica de oscilaciones por segundo. Si Mercedes tiene el auto que más violentamente oscila, será el equipo que más tenga que subir la altura del auto para eliminar los saltos (sin modificar la dureza de las suspensiones). O sea, el que perderá más performance.

¿Veremos a Mercedes peleando en el pelotón del medio, pero desde atrás? Los amantes del morbo estarán doblemente motivados este fin de semana en Canadá, donde comienzan los Entrenamientos Libres este viernes a las 15 de nuestro país.

Por lo pronto, Red Bull se frota las manos tras la medida de la FIA: ellos creen que serán los más beneficiados, y que su ventaja actual podría incluso ampliarse respecto de la mayor parte de la parrilla. Para Ferrari se estima que subir el auto no representará un gran cambio (en términos de jerarquía de la parrilla). Y para equipos en la lona como Alpine y Aston Martin, puede ser su ventana de oportunidad para meterse en la lucha a la que aspiraba cada uno a principios de año.