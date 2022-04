Tras semanas de escarceos, con la duración del contrato como principal diferencia (el piloto quería un vínculo más largo, Ferrari uno más corto, pensando en Mick Schumacher), Ferrari renovó a su piloto Carlos Sainz Jr por otras dos temporadas. Si bien firmaron el acuerdo hace varios días, la Scuderia lo hace público en Imola, con ocasión del Gran Premio de Emilia-Romagna.

El madrileño se mostró “muy motivado” por la firma. "Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para ‎competir y después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ‎todas mis expectativas han sido superadas. Me siento confiado y muy ‎motivado después de esta renovación, ya que demuestra la confianza ‎que Ferrari tiene en mí. Ahora tengo ganas de subirme al coche, dar lo mejor de mí mismo por ‎Ferrari y ofrecer a sus tifosi muchos éxitos que celebrar”, declaró Sainz Jr.

Por su parte, el director del equipo, Mattia Binotto, reiteró que a su juicio Leclerc-Sainz Jr constituyen “La mejor pareja de pilotos en la Fórmula 1 y, con cada carrera que ha pasado”, por lo que “parecía un paso completamente natural renovar el contrato de Carlos, algo que asegura estabilidad y continuidad”.

"En su tiempo con el equipo hasta ahora, ha demostrado que tiene el talento que esperamos de él, ha conseguido resultados impresionantes y ha aprovechado al máximo todas las oportunidades. Fuera del coche trabaja muy duro con atención en hasta el más pequeño detalle, lo que ha ayudado a todo el grupo a mejorar y a progresar. Juntos podemos ir en procura de objetivos ambiciosos y estoy seguro de que, junto con Charles, puede jugar un papel significativo en alimentar la leyenda de Ferrari y escribir capítulos nuevos en la historia de nuestro equipo", piropeó Binotto.