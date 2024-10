Renault dejará de ser motorista de F1 F1: Williams confirma conversaciones con Sauber para prestar a Colapinto por dos años El jefe de la escudería británica, James Vowles, aclara, no obstante, que si el acuerdo con los alemanes dueños de la escudería suiza no se concreta, hay un plan alternativo para el argentino: piloto reserva, abundantes pruebas con coches recientes y una presencia en un campeonato alternativo (no especificado aún).