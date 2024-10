En el contexto actual de la Fórmula 1, se vislumbran cambios significativos en la alineación de los pilotos del equipo Red Bull Racing. La continuidad de Checo Pérez pende de un hilo desde hace un par de años, pero en las últimas semanas tanto Helmut Marko, antigua mano derecha del fundador de Red Bull dentro de la F1, y el jefe del equipo austríaco, Christian Horner, han reiterado que para 2025 “Max necesita un compañero muy fuerte”.

¿Qué cambió respecto de un año atrás, cuando el piloto mexicano andaba tan mal como ahora? Que entonces el Red Bull arrasaba y ahora está debajo de McLaren… y de Ferrari, que todavía no estrenó sus mejores finales de 2024 de cara a un 2025 con reglamento casi congelado en el que todos los departamentos de Investigación y Desarrollo usarán sus presupuestos para el reglamento nuevo de 2026.

Como te anticipamos hace semanas en Continental Web, la pequeña puerta abierta para que Colapinto se suba al Sauber/Audi en 2025 no es la única ni la principal esperanza del argentino para correr el año próximo en la máxima. Es que, carrera a carrera, el pilarense sigue mostrando nuevas virtudes, mientras que en la academia de jóvenes pilotos de Red Bull no hay pilotos potables para subir de inmediato: Isack Hadjar pelea el campeonato de la F2 más parejo de la historia (la mayoría de los pilotos ganaron al menos una carrera o un sprint) después de varios años en la categoría de plata de la FIA.

Pero, además, Yuki Tsunoda ya lleva casi un lustro en la ex Toro Rosso, una escudería pensada para foguear jóvenes valores. Si Lawson sigue mostrándose tan superior al japonés como lo fue este fin de semana en Austin, no extrañaría, conociendo las decisiones intempestivas de Helmut Marko (quien maneja la academia de Red Bull), que no sólo Liam pueda subir en 2025 a Red Bull, sino que también salga Yuki de la escudería ‘B’ del holding austríaco. En ese caso, ni con Hadjar alcanzaría para cubrir las dos butacas del equipo.

Está claro que la salida de Daniel Ricciardo de RB y su reemplazo por Lawson en el GP de las Américas tiene que ver con ir orejeando si encuentran un piloto dos de compromiso de cara a un 2025 de transición para la F1. Y contar en la recámara con un pichón de crack como Colapinto, con el arrastre mediático que genera (no sólo entre argentinos y latinoamericanos, ojo) en una escudería que en primer término es una gigantesca operación de marketing.

Por todo ello, son días decisivos los que se vienen en torno al GP de México, que se disputará este fin de semana en el Hermanos Rodríguez con la cobertura de Radio Continental y el equipo Campeones. En este contexto, el periodista británico Joe Saward ha presentado lo que ha denominado "la alternativa Colapinto". Desde Norteamérica, Saward sugirió esperar hasta finales de año para obtener mayores certezas sobre la alineación de 2025 en Red Bull.

Además de ponderar la gran actuación de Lawson en su retorno a la F1 como titular, Saward incluyó en sus quinielas a Colapinto, que no tendrá espacio en Williams Racing por la presencia de Alex Albon y Carlos Sainz Jr. Sin embargo, Saward sugiere que Red Bull está considerando a Franco para una futura butaca en su equipo ‘B’. Al argentino le quedan, tras la competencia mexicana, el GP de Brasil (3 de noviembre), el estreno del callejero de Las Vegas (24 de noviembre), Catar (1 de diciembre) y el cierre en Abu Dhabi (8 de diciembre).

Por otra parte, el equipo Williams Racing recaudó cien millones de libras vendiendo acciones de su equipo, una cifra fundamental para financiarse en 2025, cuando deberán desarrollar el nuevo motor híbrido y el auto con aerodinamia activa. ¿Qué le convendrá a Colapinto? ¿Pasar al equipo B de un gigante como Red Bull o liderar el crecimiento de un grande histórico como Williams que, de la mano de Dorilton Capital, ha dado grandes pasos para volver a la cima.