F1: Triunfo necesario de Bottas en el Sprint; Verstappen segundo y Hamilton quinto

Triunfo necesario de Valtteri Bottas en la Clasificación al Sprint del GP de Brasil de F1. Tras la descalificación de Hamilton por exceder los 85 milímetros de apertura permitidos en el DRS, el finlandés largó con neumáticos Blandos y madrugó en la largada a un Max conservador con Medios. Contó con la ayudita del viejo zorro Hamilton, que, largando desde el fondo, hizo lentísima la vuelta previa y lo dejó más de un minuto a Verstappen con sus neumáticos enfriándose.

Hamilton apareció, como casi siempre que se le queman las naves, en su mejor versión. Hizo una carrera seria, supo esperar cuando el trencito armado por Sainz Jr. tras su empuje de las primeras vueltas (largó quinto, pasó a dos en la largada y logró ponerse adelante de Max unas vueltas; luego aguantó heroicamente a un Pérez con muchísimos problemas en lo recto) lo dejó noveno en una fila india de diez autos. Después, hiló sorpassos espectactulares (dos por afuera a Ricciardo y a Vettel y uno maradoniano y kamikaze a Norris en el inicio de su última vuelta. Así, salvó un quinto puesto, y el domingo a las 14 de la Argentina saldrá décimo (pena cinco cajones por estrenar el quinto motor atmosférico del año); si no le pasa nada, llegará al podio.

Verstappen, en tanto, acusó problemas electrónicos en la caja de cambios al principio del Sprint, y luego no pudo, no supo o (más probablemente) no quiso arriesgar su posición de largada el domingo para sacarle un puntito a Bottas.

En resumen, en su mayor parte por la sanción que obligó a Lewis a salir último, vimos el Sprint más atractivo de los tres introducidos experimentalmente este año. Hubo luchas por posiciones (sin regalar la plata), variedad estratégica y las deidades premiaron a quienes arriesgaron con el caucho o con la conducción.