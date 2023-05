F1: sólida victoria de Checo Pérez en Azerbaiyán

Sólida victoria de Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán de F1. Ayer nomás se decía en Continental Web que, pese a que largaba tercero detrás de Max y de Leclerc, el tapatío está obligado a ganar esta clase de carreras (los callejeros) para tener alguna chance de pelear el campeonato con Verstappen (si es que Red Bull lo deja).

Y Checo lo aprovechó cuando De Vries se fue solito de pista y quedó incrustado en las barreras TecPro, fuera de competencia. Otra vez, la Dirección de Carrera perjudicó a un piloto, en este caso Verstappen, al demorar dos vueltas en llamar al Safety Car: el neerlandés de Williams chocó en la Vuelta 10, el SC fue declarado en la Vuelta 12, Max había entrado con banderas amarillas en la Vuelta 11.

Conclusión: en la 12 entraron casi todos gratis y el bicampeón reinante quedó tercero, detrás de Leclerc y con Pérez puntero. Luego fue una carrera de nervios entre los dos pilotos de Red Bull, con un coche en otro nivel respecto del resto de la parrilla.

En el arranque, Max se había fagocitado al poleman Leclerc ni bien se habilitó el DRS, en el inicio de la Vuelta 4. Pérez imitó a su compañero dos vueltas más tarde; el monegasco ni amagó a defenderse de los coches austríacos.

La Carrera se relanzó en la Vuelta 14. Pérez se escapó adelante, Verstappen volvió a devorarse al inerme Leclerc, Alonso se comió a Sainz Jr (de atribulado fin de semana), el viejo zorro Ham madrugó a Russell en la Vuelta 15. Fueron las vueltas clave de la jornada. Luego hubo pocas anécdotas más, pero siempre con la tensión de un circuito que exige ir a milímetros de los muros permanentemente y que se cobra la pena máxima al mínimo error.

En ese contexto, Max apuró, al borde del error en varias ocasiones, al puntero mexicano, que manejó las circunstancias estratégicas y conductivas con su pericia y veteranía habituales; el neerlandés jamás estuvo a tiro de atacar al mexicano. Un fin de semana no sólo sublime, sino también necesario para Checo: 10 puntos del Sprint, 25 del Gran Premio. Una temporada sin rivales a la vista para Red Bull le puede dar a los austríacos, bichos para el marketing, la posibilidad de hegemonizar las tapas deportivas con una buena (y, de poderse, limpia) pelea por el título entre sus dos gallos.

La esperanza nunca se pierde, aunque no se olvida aquí que el año pasado en Red Bull lo mantuvieron a Checo corriendo varias carreras con un chasis viejo mientras Max ganaba carreras en fila con el nuevo hasta que al mexicano no le quedó más remedio que resignarse a no pelear el título. El tiempo lo dirá.

Un weekend muy bueno para Ferrari (en el contexto actual: esta semana se supo que Mekies se va el año que viene a Alpha Tauri, e Italia arde). Lo pudo aprovechar Leclerc en uno de sus circuitos fetiche. A Sainz Jr se lo vio complicado los tres días de competencia. Maranello ha mejorado mucho sólo comprendiendo mejor el setup que requiere su bebé nuevo. Las mejoras reales deberán esperar hasta Imola.

Para Aston Martin fue una carrera sufrida (las carencias en velocidad punta se pagan al máximo en Bakú), pero Alonso, como casi siempre, sacó aceite de las piedras y acechó a Leclerc por el último escalón del podio.

Hamilton fue oportunista para sacar buenos puntos en un fin de semana poco inspirado. Russell hizo maniobras deslumbrantes el sábado y el domingo y se llevó el punto por la Vuelta Rápida, pero terminó séptimo, tres posiciones atrás de un Lewis que se morfó al inestable Stroll en la Vuelta 20 y acosó hasta el final a un Sainz Jr en hilachas.

Premio consuelo para Lando Norris en un año negro de McLaren (el prometedor Piastri quedó undécimo) y para Tsunoda, luego de sus bluffs de viernes y sábado. Rascaron los últimos dos puntos. Bandera negra para Alpine, que volvió a quedar fuera de los puntos con sus dos pilotos, hazaña que empardan Alfa Romeo, Haas y Williams.

En la F2, el adolescente Ollie Bearman (británico de la Academia Ferrari, 17 años y una trayectoria fulgurante en Karting y Fórmulas) marcó su primer doblete en la categoría de plata de la FIA y se convirtió en el más joven en obtener tal logro, superando a 'nenes' como Lando Norris y Charles Leclerc. Ferrari ya tiene un 'canterano' en reserva por si el monegasco se les va a Mercedes (¿habrá enroque con Ham?).

La acción de la F1 seguirá la semana próxima con el Gran Premio de Miami. Luego habrá un parate de un fin de semana y acto seguido se vendrán Imola, Mónaco y España (ya en junio, antes de darles otro weekend de descanso).