En el reciente Gran Premio de Singapur, Daniel Ricciardo disputó su última carrera con el equipo Racing Bulls. Allí marcó la vuelta rápida de carrera y mostró señales de emoción en lo que fue una despedida anticipada del paddock. Hoy el equipo confirmó que, desde el Gran Premio de los Estados Unidos, Daniel será reemplazado por Liam Lawson, otro ‘oceánico' en ascenso.

Ricciardo ha disputado 257 Grandes Premios en Fórmula 1. Laurent Mekies, directivo del equipo, se despidió del australiano a través de las redes sociales, destacando su experiencia y actitud positiva, aspectos que han contribuido al desarrollo del equipo y fomentado un ambiente cohesionado. Mekies expresó que Ricciardo ha sido un "verdadero caballero" tanto dentro como fuera de la pista, y que su ausencia se sentirá en la familia Red Bull (de la que forma parte el equipo que ya nadie sabe cómo nombrar).

Ricciardo comenzó el año como el posible reemplazo de un Checo Pérez que, desde que destruyeron su cabeza en Red Bull para que aceptara no ganarle nunca a Max Verstappen se convirtió una sombra como les ha pasado antes a otros ‘patiños’ de grandes de la F1: Barrichello, Massa y, últimamente, Valtteri Bottas. Pero el australiano fue superado este año incluso por su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda, un piloto veloz y errático que jamás será un ‘top’.

En cuanto a Liam Lawson, corrió cinco carreras en el equipo antes conocido como Alpha Tauri, y dejó una buena imagen. La situación ahora es incierta: si corre lo suficientemente bien estas seis carreras, si apabulla a Tsunoda, no sería de extrañar que bajasen el año próximo a Checo Pérez, que viene en falsa escuadra en Red Bull desde hace rato. Así, su vínculo es solamente por lo que resta de 2024, dejando una puerta abierta incluso, si no conforma, a ser eyectado mucho más rápido de lo que llegó: el estilo de Helmut Marko se caracteriza por esta clase de ‘viarazas’.

En ese caso, el año que viene se liberaría una butaca en RB. El candidato más lógico sería el irregular Isack Hadjar, francés de Red Bull que está peleando el campeonato de F2 con el adolescente Mirko Bortoletto. Sin embargo, no termina de conformar ni siquiera en F2, y ya Christian Horner ha elogiado públicamente a Franco Colapinto como uno de los grandes talentos que aparecieron últimamente en la máxima. No sería la primera vez que la Academia de Red Bull incorpora a sus equipos a pilotos que no formaron parte de ella: Checo Pérez y Max Verstappen son dos ejemplos a la vista.

Mientras tanto, la puerta de Kick Sauber parece cerrarse, de acuerdo a lo reconocido por el propio James Vowles, jefe de Williams. Así las cosas, la alternativa para nuestro compatriota en 2025 sería quedar como tercer piloto del equipo británico o dar un salto hacia el mundo Red Bull que podría cambiar completamente su destino en la F1.