F1: Pole de Norris en la Qualy más loca del año; Williams intenta arreglar los dos autos

Imposible escribir una crónica contando la Clasificación del Gran Premio de Brasil 2024 en el tiempo que queda para que empiece la Carrera. Como advertíamos a mitad de semana en Continental Web, las chances de lluvia iban in crescendo a lo largo del fin de semana, pero, aunque no superaban el 30% (según las previsiones hasta el jueves), todo podía cambiar de un día para el otro. El viernes, el clima de São Paulo cambió todos los parámetros, el sábado debió suspenderse la Qualy y correrla hoy ‘a la madrugada’ para estos pilotos.

Luego la lluvia empiojó todo y separó a los valientes afortunados de los valientes desafortunados, los chambones y los incautos. En la volada quedaron fuera de combate un montón de autos. Se cuenta someramente en las fotos de abajo. Ayer te anticipábamos en Continental Web: una sesión en mojado en Brasil puede trastornar completamente la pista, y premiar a los audaces con algo de buena fortuna. ¿Qué es buena fortuna? No ligar un acquaplanning, no ligar una bandera amarilla o roja cuando estabas haciendo tu mejor vuelta, que no caiga un aguacero cuando estés por hacer tu vuelta clave.

Norris fue el único de los top que sobrevivió indemne a las tremendas condiciones imperantes en la mañana del domingo en Interlagos. Russell lo acompañó. Después, se mezclan coches acostumbrados a andar por el medio o por atrás: los dos RB, Ocon, hasta los chocados Albon, Alonso y Strol (el Aston Martin está prácticamente en el lugar donde lo dejó Sebastian Vettel: increíble involución en dos años del equipo de capitales canadienses y nombre ‘so british’).

Como te contábamos más arriba, la Carrera, programada para las 14, ha debido reprogramarse para las 12.30, porque más tarde se espera que diluvie como en Macondo. Eso les quita incluso más tiempo a los equipos que deben arreglar uno de sus autos (Ferrari) o los dos (Aston Martin, Williams).

Actualización de las 11 horas: 1) aparentemente, Albon está para correr; 2) Williams informó inicialmente que no llegaban a reparar el auto del tailandés para las 12.30, pero después comunicaron que intentarán arreglar los dos coches. Varios autos largarán desde el pitlane.

Mientras tanto, Verstappen comienza a estar bajo fuego por primera vez desde 2021. Deberá remontar desde abajo en lluvia; él es el top en estas condiciones, acaso el mejor desde Senna en pista mojada (con permiso de Schumi), pero Interlagos te puede traicionar en cualquier momento, te llames como te llames. Y si Norris sigue con la suerte de esta mañana (se clasificó por los pelos, décimo sexto, a la Q2) y con la templanza y precisión del resto de la sesión, le puede descontar 26 puntos, que se suman a la sanción del sábado contra Max, que le quitó otro punto por intentar pasar a Lando con el VSC desplegado.

En un rato, la Carrera (si el clima lo permite).