Tras el escándalo que generaron declaraciones despectivas del multicampeón del mundo brasileño Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton, el expiloto salió a pedir disculpas públicamente. Disculpas que incluyen la consabida idea de 'descontextualización' y la de 'lost in traslation'. Piquet aseguró que su intención (en las declaraciones televisivas de noviembre pasado y viralizadas esta semana) no fue ofensiva y añadió que condena 'todo tipo de actitudes y lenguaje racista'.

"Nunca usaría esa palabra de la que se me ha acusado en algunas de las traducciones. 'Neguinho' significa tipo o persona, nunca quise ofender. Me disculpo con todos los que se hayan sentido afectados, incluso con Lewis, quien es un piloto increíble", expresó Piquet en un comunicado.

"Lo que dije fue mal pensado, y no me defiendo por ello, pero aclararé que el término utilizado es uno que se ha usado amplia e históricamente de forma coloquial en portugués como sinónimo de ‘tipo’ o 'persona' y nunca tuvo la intención de ofender", añadió.

¿Un caso de misreading como el que sufrió el futbolista uruguayo Edinson Cavani hace meses, cuando llamó 'negrito' en forma cariñosa a un amigo? El contexto de cada una de esas declaraciones hace pensar que no: el tono que usó Piquet fue despectivo no sólo al hablar de Hamilton, sino, de refilón, incluso al hablar de Senna (con el que se odiaron en vida, y con el que parece que todavía, a un cuarto de siglo de la trágica muerte del máximo ídolo brasileño, parece no hacer las paces).

Pero además la polémica por el término usado por Piquet no se limita a los países anglófonos. Hasta el inefable escritor Paulo Coelho le pidió disculpas a Lewis Hamilton 'en nombre de todos los brasileños'. "Querido Lewis Hamilton: Piquet es actualmente el piloto del peor presidente de nuestra historia. Sus comentarios racistas muestran la necesidad desesperada de volver a ser el centro de atención. Me disculpo en el nombre de los brasileños, que te respetan y quieren", publicó en Twitter el autor de 'El Alquimista'.

Otros pilotos de la actual parrilla también expresaron su apoyo al heptacampeón británico. "Conozco a Lewis desde que llegué a la Fórmula 1, siempre ha sido amable y respetuoso conmigo y con todo el mundo al que conoce. Esos valores deberían ser lo normal hacia cualquier persona del mundo. Los comentarios que se han hecho sobre Lewis no se deberían tolerar y deberíamos seguir presionando para conseguir un deporte más diverso e inclusivo", señaló Charles Leclerc en sus redes sociales.

Por su lado, Daniel Ricciardo aportó que "La discriminación y el racismo no tiene lugar en este deporte ni en nuestra sociedad. Aquellos que todavía optan por propagar odio y usar esas palabras no son amigos míos. Nunca he lidiado con acciones motivadas por razones raciales, pero él sí durante toda su vida. No obstante, su respuesta al odio siempre llega con madurez, positividad y educando al mundo sobre cómo se debería actuar. Lo apoyo y haré lo que esté en mi poder para seguir con esto y apoyarlo”, subrayó el piloto de McLaren.

Otros campeones del mundo, como el querible Damon Hill, han pedido que se expulse a Piquet del Paddock. "Incluso admitiendo posibles malentendidos en la diferencia de idiomas entre el término brasileño y aquí, ciertamente es algo que exige una disculpa. Pero no estoy seguro de qué tipo de disculpa sería suficiente. Es muy triste, de verdad. Pobre Lewis por tener que aguantar esto constantemente. Ha arruinado su experiencia como piloto de Fórmula 1, quizás más de lo que nunca entenderemos”, alegó el hijo de Graham. Y concluyó: “Esto no es política. Son valores humanos decentes. Y seguramente un deporte debería estar relacionado con ellos”.

En consonancia con este reclamo, la FIA vetó al tricampeón brasileño del Paddock de la F1, algo inédito desde que Niki Lauda consiguió el pase perpetuo y absoluto de las viejas glorias de la máxima a los más íntimos reductos de la categoría.