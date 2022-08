Las vacaciones estivales europeas serán trajinadas para el equipo Alpine de la F1. Hace horas, el equipo anunció en sus redes sociales que el australiano Oscar Piastri, campeón vigente de la F2, sería el compañero de Esteban Ocon en 2023, en reemplazo de Fernando Alonso (que firmó intempestivamente para Aston Martin hace 48 horas).

Pero Piastri, representado por el expiloto Mark Webber (australiano como él y pareja de una histórica manager de pilotos de carrera), ha declarado a los cuatro vientos que él no firmó nada con Alpine y que no correrá para ellos en 2023. Es que el anuncio de Alonso tomó completamente por sorpresa a la escudería francesa, que confiaba en acordar un vínculo cuya única diferencia era la duración (Alpine ofrecía 1+1, Alonso quería dos temporadas).

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine ha sacado un comunicado esta tarde contando que pilotaré para ellos el próximo año. Está equivocado y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No pilotaré para Alpine el próximo año", subrayó Piastri, también por sus redes sociales.

El fin de semana en Hungría se daba por casi hecho un acuerdo entre Webber y McLaren para que Piastri reemplazase a Daniel Ricciardo (que tiene contrato con los ingleses para el año próximo y asegura que no pueden desmontarlo según el contrato firmado).

¿Se vienen instancias judiciales? Lo que es seguro: habrá un culebrón intenso en esta silly season por una de las últimas butacas apetecibles y que ya no están ocupadas para el 2023.