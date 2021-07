Mercedes mostró una clara superioridad sobre Red Bull en las prácticas del viernes del GP de Hungría de F1.

En los Libres 1 se pudo ver que el neumático Medio soportaba tres o cuatro vueltas rápidas, pese a las altas temperaturas; el Blando sólo lograba completar una vuelta antes de iniciar la degradación. En ese contexto, Max lideró por seis centésimas sobre Bottas, con Hamilton a 16 centésimas y Sainz destacándose en el quinto puesto (a más de medio segundo), con una zona media de diez pilotos apretados en un segundo y Williams, Haas y Alfa Romeo descalzados de la lucha.

En la Práctica 2, la más importante para entender lo que puede ocurrir en las sesiones puntuables, Verstappen quedó a tres décimas de los dos Mercedes, con Bottas primero y Hamilton dos centésimas detrás. Cuarto quedó Ocon, con Alonso séptimo: si bien Alpine ha vendido mucho humos los viernes de 2021, la carrera de Alonso en Gran Bretaña parece mostrar o que las evoluciones están dando resultado o que los neumáticos modificados de Pirelli solucionaron sus problemas, como en varios otros casos.

Nada de esto ocurrió para Ferrari, esperanzada por el podio de Leclerc en un circuito completamente adverso para su auto de este año. McLaren tampoco aparece (Ricciardo en el fondo, Norris en el medio). En ese contexto, Aston Martin aparece entreverado con este grupo, quizá un paso por detrás de los Alpine y de Gasly, que siempre muestra el potencial del Alpha Tauri en estas condiciones.

Entre los tres pilotos de arriba, Hamilton fue el más rápido en ritmo de carrera con medios usados. Asimismo, en el pelotón del medio se destacaron Stroll y Norris, con un ritmo por debajo del 1m24s; guarda con Aston este fin de semana. El resto del pelotón subía del 1m24s con cualquier compuesto.

¿Qué podemos esperar para el sábado y el domingo?

El año pasado, con esta secuencia de compuestos de neumáticos (2, 3 y 4, la gama central de Pirelli), hubo carrera a una sola parada usando el Medio y el Duro, aunque las primeras cinco vueltas fueron con el intermedio por la lluvia previa al GP. ¿Qué implica esto? Que con las temperaturas de este año el Blando se derretirá en pocas vueltas, y que mañana los equipos intentarán hacer su tiempo de la Q2 con Medios para poder parar una sola vez.

Cabe agregar que en este circuito el pitlane se recorre a una velocidad máxima de 60km/h, lo que hace perder unos 20 segundos pese a su relativa brevedad. La segunda parada puede servir si tenés el quantum para pasar en esta pista de rectas cortas con autos de una aceleración inédita en la historia: equipos como Ferrari jugarán a aguantar colgados del travesaño, pero para Red Bull y Mercedes (o para el sublime Norris en la lucha del segundo pelotón) una segunda parada podría ser la clave para llevarse resultados óptimos.

Last, but not least: Mercedes ya no esconde los viernes, pero Red Bull sí. Habrá que ver si los austríacos enchufan el Modo Fiesta en la Qualy y recuperan la pole mañana desde las 10 de nuestro país. En cualquier caso, esas curvas 1, 2 y 3 de Hungría van a ser un océano de adrenalina el domingo a la misma hora.