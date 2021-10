El equipo Mercedes sigue preocupado por los motores estrenados a partir de Italia por Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. El finlandés estrenó el cuarto y el quinto motor prácticamente en un solo movimiento; en un principio, se interpretó esto como una medida “táctica” para asegurarse dos motores frescos sin recibir la sanción correspondiente al uso de cinco motores en un año.

Pero enseguida Mercedes comunicó que el motor de combustión interna (la parte más tradicional de la impulsión de los F1 V6 Turbo Híbridos, que otorga más de 700 caballos de fuerza) que la escudería piensa para la congelación de 2022 en adelante presentaba problemas de fiabilidad.

Ahora el Main de Mercedes, Toto Wolff, habla de “ruidos extraños” detectados en los motores de más kilometraje. El austríaco destaca que sus motores son los más fiables de la actual era tecnológica, pero que, a medida que esta temporada han tenido que exigirlos más, han detectado ruidos que no terminan de entender. “Han causado algunos problemas en el pasado y ahora vamos a tratar de evitar que se repitan", declaró a la publicacion británica Autosport.

Wolff destaca que las demás partes de la unidad de potencia (Turbo, MGU-K, MGU-H, ERS) están en perfectas condiciones para terminar el año sin sanciones ni cambios. “También tenemos la posibilidad de usar el tercer motor (de cada piloto) sólo los viernes, pero tampoco queremos apretarlo demasiado por fiabilidad”, puntualizó.

Lo cierto es que Mercedes parece haber cobrado nuevos bríos con estos motores 'frágiles', hasta el punto que Red Bull preguntó este fin de semana a la FIA por la velocidad punta que les sacó la escudería alemana durante todas las sesiones del GP de Turquía: entre 15 y 20 km/h.

Los datos indican que donde más perdió Mercedes tiempo de vuelta el último fin de semana fue en la larguísima curva 8, de enorme exigencia aerodinámica. Parte de esa ventaja en velocidad punta sin dudas se debió a que el setup de Lewis y Valtteri se centró más bien en la adherencia mecánica en las curvas lentas y en la enorme aceleración que viene desplegando el motor Mercedes desde Silverstone, pero sobre todo desde que estrenó sus últimos motores.

Pero ya se sabe que en la F1 para que te den, primero tenés que protestar que le dan a otro y no te dan a vos: a Alonso le funcionó este fin de semana, cuando sancionaron a Gasly por una maniobra que no se hubiera producido sin la agresividad conductiva demasiado optimista que viene mostrando el asturiano en las últimas carreras. Red Bull lo sabe bien y no dejará de llorar hasta que el campeonato se defina; ni Mercedes...