Se viene, el fin de semana próximo, el primer GP de Catar de F1, uno de los últimos tres de la temporada más apasionante en décadas. Pero todavía no se apagan los rescoldos polémicos del GP de Brasil.

En la Vuelta 48, Verstappen, que estaba siendo superado por afuera por Hamilton, alargó la frenada en la llegada a la Curva 4 y se salió vistosamente de pista. Los comisarios sólo “anotaron” el incidente, pero no lo investigaron.

El lunes siguió el culebrón con la insólita declaración de Michael Masi, el cada vez más desdibujado director de Carrera de la F1, admitiendo que, si se hubieran visto los on board de Verstappen en esa maniobra, probablemente el neerlandés hubiese sido sancionado. De allí surgió, por el costado, la realidad de que la realización les mezquina datos a los comisarios de carrera a su capricho. No sólo eso: hasta hace unas horas, estaban publicadas en la página correspondiente todas las on board de todos los pilotos, menos la de Verstappen en la Vuelta 48.

Ahora, cuando ya no quedaba más remedio, finalmente las imágenes fueron liberadas y Mercedes pidió la reapertura de la investigación. Pero hay más maquiavelismo para este boletín: ¿y si los comisarios saltan respondiendo que no se puede reabrir una investigación que nunca se abrió? Deliquios de los ambiguos reglamentos deportivos de la FIA, que siempre dejan espacio para la discrecionalidad y aun el mero capricho de comisarios que además cambian todas las carreras, y con ellos los criterios de lo sancionable o no.

Lo cierto es que Mercedes ha apelado al artículo 14.1.1 del Código Deportivo internacional para que Verstappen sea sancionado. ¿Qué puede pasar? Que se le propinen ex post facto a Max cinco segundos de recargo en su tiempo final de la carrera, o que, más 'salomónico' (más lavarse las manos, más FIA), se sancione al puntero del campeonato con posiciones de salida en Catar. Si se diera el primer caso, como se decía ayer mismo en Continental Web, Max perdería el segundo puesto de Brasil con Bottas, que terminó a poco más de tres segundos.