F1: Mercedes mostró las uñas a la noche, Red Bull sigue con problemas en su DRS

Viernes de mucho aprendizaje en el primer GP de Catar de F1. El circuito, que entró de emergencia por la pandemia, no estará en el calendario 2022, y cuando el GP vuelva en 2023 será en un autódromo especialmente construido para la F1 (o quizá un callejero en Doha). Dicho esto, ¿qué dejaron las dos primeras prácticas?

P1

1) Nubes de arena levantadas al paso de los autos.

2) La pole de este año de Moto GP fue de 1m52s. La de la P1 fue de 1m23s7.

3) Es un circuito que demanda el volanteo permanente de un Hungaroring pero sin bajar jamás de tercera marcha: habrá muchos errores.

4) También hubo mucha rotura de alerones delanteros por golpes con el suelo verde que rodea los pianitos.

5) Lo malo: la pista, como otras que habilitó la FIA/Liberty en los últimos años, no cumple con las normas que la misma FIA se impone para albergar un Gran Premio: en ningún lado esta pista tiene una anchura mayor a doce metros. Apenas pasan dos autos de F1 lado a lado.

6) Lo bueno: no se volverá a correr acá con F1.



P2

Si los tiempos de la P1 suelen ser irrelevantes, en este caso lo fueron más: la Qualy y la Carrera se correrán de noche. Ello le imprimió una mayor intensidad a la P2, que se abrió con la confirmación de que la FIA se lavaba las manos con su pésima labor en relación al incidente entre Verstappen y Hamilton.

La FIA cerró una mise-en-abyme legal que podía arruinar el final del campeonato en un sancocho de reclamos legales. El error se cometió el día de la carrera: decidieron no investigar la echada de pista de Max a Ham, contra toda jurisprudencia. No es algo nuevo, lo nuevo es que, en vez de hacérselo Schumacher, Hamilton o Verstappen a terceros con la anuencia de la FIA, ahora se lo hicieron entre dos de ellos: toda la vida Max y Ham han ganado carreras sacando de pista a rivales peligrosos (hasta que Rosberg se hartó y le dio a probar a Lewis su propia medicina, con los resultados conocidos), con esa actitud-Senna de "yo me tiro al hueco y, si vos no te corrés, chocamos".

Volviendo: a la gaffe de los comisarios el domingo se sumaron los dueños de los derechos, escondiendo más de 48 horas las tomas on board de Max Verstappen (las de los demás pilotos estaban publicadas). A su vez, los múltiples (y muchas veces ambiguos) reglamentos y códigos que rigen la F1 habilitaron a Mercedes a pedir una revisión de la medida. La FIA la completó con una deliberación de dos días reconociendo que las nuevas pruebas aportadas por las on board de Maz son "relevantes, pero no significativas" y dio por cerrado el asunto. Lo contrario hubiera significado generar una espiral de protestas en el final del campeonato.

Pero una última reflexión antes de entrar realmente en la P2: los comisarios que no actuaron el domingo en Brasil (que no fueron los mismos que resolvieron hoy en Catar) deberían ser sancionados por la inconsistencia de su decisión, como pasa en el fútbol. Basta de comisarios que van a comer snacks y mirar la carrera mientras se sacan los compromisos de encima.

De la P2 habría entonces que agregar algunos puntos significativos:

1) Por tercera carrera consecutiva, Max acusó problemas en el DRS de su auto. En este caso, las vibraciones con el DRS abierto aquejaron también a Pérez.

2) A una vuelta, pareció un pelín mejor Mercedes (con Hamilton escondiendo mucho), con Red Bull cerca pero claramente detrás y Alpha Tauri como la tercera fuerza. ¿Será un indicador de predominio del motor Honda en carrera?

3) Todos hicieron su vuelta rápida con Blandos, pero no hay una gran diferencia de rendimientos. En una carrera que se espera a una parada, el Blando debería ser desechado, pero habría que testear el nivel de desgaste; mañana habrá números más claros para analizar lo que pasó hoy.

4) Muchísimos daños otra vez por los sobrepianos en los alerones delanteros. El problema se agrava porque, tras tantas carreras seguidas y tantos miles de kilómetros de vuelos, los equipos casi están sin piezas de repuesto. Ya en Interlagos se abrió parcialmente el parc fermé para que los equipos pudieran cambiar piezar llegadas a último momento desde Europa.

5) Finalmente, una mención especial al coraje cívico de Lewis Hamilton. El heptacampeón salió con un llamativo casco ataviado con los colores que identifican al colectivo LGBTIQ+, en un país donde los derechos de esas y otras minorías no son respetados.