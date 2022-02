McLaren anunció que llevará un paquete de mejoras en el comienzo del campeonato de F1. Es producto de la decisión del equipo de fabricar menos repuestos e invertir más en desarrollo: según de qué márgenes hablemos, puede ser un problema de manta corta si este año Norris y Ricciardo chocan mucho, lo que en parte dependerá de la manejabilidad del coche.

Piers Thynne, director de Operaciones de la escudería inglesa, reconoce que es todo un “… Cambio cultural, pero permitirá una flexibilidad mayor para estudiar actualizaciones. Mientras que en el pasado habríamos fabricado cinco o seis repuestos, pasaremos a tener cinco, en el caso de que hubiéramos tenido cuatro o cinco, bajaríamos a cuatro”, ejemplificó.

“Cuando haya varias opciones de set-up de una pieza, estudiaremos racionar esas elecciones en colaboración con los ingenieros de carrera para asegurarnos de que proporcionamos las elecciones que querrán usar en lugar de las elecciones que podrían querer usar porque cada euro cuenta y tenemos que asegurarnos de que gastamos de forma sabia”, agregó.

Por el cambio de reglas, el equipo ha tenido un veinte por ciento extra de trabajo. Pese a todo, llegarán con el primer paquete de mejoras al debut mundialista “Y queda mucho más por llegar. Vamos a adoptar enfoques ligeramente diferentes este año para asegurarnos de tener capacidad de producción y poder responder a la evolución aerodinámica. Esa será la clave del éxito este año”, sintetizó Thynne.

Por su parte, Honda, que se fue de la F1 pero no se retiró de Red Bull, sigue siendo el motorista que más se ataja antes del comienzo de la pretemporada por la pérdida de potencia debida a la incorporación del combustible E10. Mientras Mercedes y Ferrari hace rato cacarean que ya sufragaron la pérdida de veinte o veinticinco caballos (y renovaron completamente sus motores en los últimos meses), Honda presentará en 2022 una evolución del coche de 2021, que ya penó para mantener atrás a los Mercedes en igualdad de condiciones en el final del año pasado.

¿Se profundizarán estas diferencias? ¿Habrá rival para Mercedes si Honda defecciona y Ferrari no da el do de pecho con su nuevo chasis? Algo es seguro: mientras en los primeros años de la Era V6 Turbo Híbrida tener el motor Mercedes alcanzaba para pelear tranquilamente en la mitad de arriba de la parrilla, lo que últimamente se vio es que el motorazo solo ya no alcanza para esos trotes; Aston Martin padeció mucho en el final del año.

En este contexto, Yasuaki Asagi, gerente de la planta de potencia de Honda, asegura que la verdadera pérdida de potencia “es un secreto”. Sin embargo, el cambio al combustible E10 también trajo beneficios. Aunque se debió modificar la arquitectura del motor para adaptarlo al E10, ahora “La combustión anormal (que genera un golpeteo en el auto) será más fácil de controlar”.