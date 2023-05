Tras literalmente años de cabildeos, que me voy, que me quedo, que me voy pero, que me quedo pero... Honda anunciará en las próximas horas que será el motorista de Aston Martin en la F1 desde 2026.

Luego de tres años pésimos motorizando a McLaren (Ron Dennis les quemó la cabeza para entrar demasiado rápido, y los tres años de desarrollo del motor los japoneses debieron hacerlos 'a la vista del público'), Honda recaló en el universo Red Bull-Alpha Tauri justo cuando el motor empezaba a dar resultados dignos. Anunciaron intempestivamente el retiro de la F1 y a los pocos meses ganaron el Mundial de Pilotos con Max Verstappen.

El año siguiente fue de crecientes ambigüedades: 'nos vamos, pero nos quedamos asesorando a Red Bull Powertrains, a quienes les vendimos la propiedad intelectual del motor'; 'nos vamos, pero por ahí no nos vamos'... 2022 fue un año tiránico de Red Bull-Honda y los vientos cambiaron en la voluble directiva de la casa japonesa.

Desde entonces hubo negociaciones bajo cuerda a varias puntas, quizá para comprar Alpha Tauri (para comprarla, todos exigen que la escudería se mude a Inglaterra... de allí los planes de Red Bull de irse de Faenza, Italia), sin dudas para encontrar un candidato potable. Podría haber sido McLaren, y también Andretti (que ahora parece acercarse a la compra de Alpine si, como es previsible, Liberty Media rechaza su incorporación como onceavo equipo de la máxima), pero, visto lo logrado por Aston Martin en un par de años de gestión del nuevo dueño, la escudería de origen británico era la opción más potable.

La única objeción posible pasaba por la pésima relación que quedó entre la estrella del equipo 'verde', Fernando Alonso, y la marca japonesa por las furibundas críticas del asturiano a sus motores: no sólo lo dejaron inerme durante tres temporadas de F1; también lo dejaron a pie a 21 vueltas de ganar brillantemente una Indy500 al primer intento.

Sin embargo, las críticas despiadadas y los desplantes groseros en público de Alonso hacia Honda (todavía debe doler el 'GP2 engine' murmurado en pleno Suzuka, el circuito de la casa japonesa) estaban bien motivados, aunque mal dirigidos: la culpa de la exposición de Honda durante esas lastimosas temporadas con McLaren fue del asedio de Ron Dennis, que así selló su destino como CEO de la escudería británica. Pero mientras Alonso siga siendo así de rápido y Honda siga siendo así de potente, las relaciones serán armoniosas... Además de que Alonso tendrá casi 45 años en 2026, y quizá para entonces esté retirado.