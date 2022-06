F1: Ferrari es el equipo top que más sufre el porpoising; Alpine y Haas, los que más lo padecen

Los periodistas Sam Collins y Craig Scarborough, del programa de la F1 Tech Talk, han analizado la evolución de los problemas de porpoising en la parrilla. Visaron la frecuencia de oscilaciones por segundo y la amplitud de las mismas (en términos de aceleración vertical), desgranando datos de telemetría.

El fenómeno, nacido del efecto suelo, es el responsable de aquellos pilotos que terminaban exhaustos los grandes premios de los años 80 (cómo olvidar los podios de Nigel Mansell y Nelson Piquet), que ha podido verificarse en varias carreras de 2022. Además, hace incierta y más ineficaz la carga aerodinámica, que pasa de un nivel máximo a una pérdida total en cada oscilación, lo que perjudica la frenada, la aceleración, la velocidad en curva y, last but not least, pueden dañar los controles electrónicos.

La solución encontrada hasta el momento para mitigar el porpoising ha sido aplicar setups lo más rígidos posibles y subir la altura del piso, lo que evita el porpoising pero al costo de perder efecto suelo. Mercedes es el equipo que quizá más ha disminuido la variación vertical sin aumentar prácticamente la frecuencia de las oscilaciones. Otro es Williams, lo que le ha permitido en algún caso a Albon rascar valiosos puntos.

Si bien Red Bull y Ferrari han mejorado mucho, el coche italiano parece el que más sufre el porpoising. En contraste, Alfa Romeo presenta la menor oscilación desde los mismos test (se ve que sus problemas de fiabilidad pasan por otro lado); otro que mejoró espectacularmente en términos relativos (aunque no le ha servido más que para salir del fondo de la parrilla y mezclarse, por momentos, con el pelotón del medio) es Aston Martin. El que sigue estancado desde la segunda semana de pretemporada es McLaren, que, pese a todo, sigue siendo el mejor del resto de la parrilla, al menos en el Campeonato de Constructores.

Finalmente, están los que empeoraron: Haas involucionó y no puede sostener en Carrera lo poco que sigue logrando en Clasificación. Y Alpine ha aumentado la frecuencia de los saltos y, en menor medida, la amplitud: también se hunde en carrera.