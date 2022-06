F1: Ferrari da pelea a una vuelta, pese al porpoising; Red Bull mejor, pero con problemas de DRS

El porpoising, la maldición de los autos de 2022, merced al retorno del efecto suelo, volvió de la manera más salvaje a la parrilla de la F1, tras dos fechas relativamente tranquilas en ese sentido en Barcelona y Monte Carlo. En ese contexto, los más afectados por el marsopeo en la Práctica 1 fueron Ferrari y Mercedes. A los italianos no les afectó el rendimiento (estuvieron un paso atrás en la P1 y más o menos a nivel en ritmo de vuelta en la P2, en comparación con Red Bull), pero a Mercedes volvió a tirarlo al medio del segundo pelotón. El porpoising a este nivel no sólo perjudica el rendimiento y condiciona los puntos de frenada, sino que tiene un efecto físico agotador en los pilotos.

Red Bull, por su parte, fue el que mejor domó el porpoising (y lo plasmó en los tiempos), pero volvió a presentar graves problemas en el DRS, que a esta altura parecen insólitos para un equipo de tal calibre. Checo Pérez sigue mostrando una evolución espléndida en 2022. Está mucho más cómodo con el coche de este año, plenamente adaptado al equipo austríaco y con la mayor confianza de su carrera. Cuando históricamente fue un piloto más bien anónimo los viernes y del montón en ritmo de Clasificación, este año ha superado a Max Verstappen desde el viernes. Al neerlandés no le gustan estos autos tanto como los del año pasado; a Pérez los del año pasado le venían fatal, y a Max fenómeno. En pequeños detalles de diseño muchas veces se generan efectos máximos en el rendimiento de un piloto; incluso al nivel de pilotos top de la F1.

Los entrenamientos de viernes del GP de Azerbaiyán estuvieron plagados de incidentes de pista: pasadas y hasta vistosos semitrompos de pilotos como Verstappen. En este marco, Fernando Alonso mostró las uñas a una vuelta con sentido de la oportunidad y con este Alpine que todos los fines de semana va de mayor a menor. En contraste, se vio un Bottas muy parco en la obtención de tiempos, al nivel de su compañero Zhou. Y Alpha Tauri, como muchas veces, esperanza los viernes (habrá que ver si como casi siempre, se derrumba en Carrera).



En la segunda sesión Ferrari dio un paso adelante, al menos en ritmo de Qualy, y se quedó con la pole vespertina. Sin embargo, el equipo que sacó los tiempos más rápido todo este viernes ha sido Red Bull, con Pérez como punta de lanza y Max incómodo con el auto. Alonso se mostró en la P2 como ‘el mejor del resto’, aventajando a un Sainz Jr torturado por un porpoising incalificable (cuyo mejor tiempo fue marcado, no obstante, con Medios). Se insiste: en el caso de Ferrari, no les quita tiempo al nivel de Mercedes, pero es agotador correr 95 o 100 minutos con estas sacudidas permanentes en un circuito de asfalto desparejo y con sectores de larguísimas rectas. Detrás del Top Five de la última práctica de viernes quedaron Gasly, Russell, Tsunoda, Ocon y Lando Norris cerrado las primeras diez posiciones.

En cuanto a las prácticas de carrera, fueron las más breves de esta era con prácticas de sesenta minutos los viernes: hubo diez minutos de ‘tandas largas’, de los que los equipos deberán deducir el nivel de desgaste de neumáticos que este año suelen ser indescifrables, con arranques de gran performance, caídas súbitas de rendimiento y resurrecciones dentro del mismo stint.

Sin embargo, la Práctica 3, mañana sábado, comenzará a la misma hora que la Carrera el domingo: 8 de la República Argentina (cuestiones de televisación europea: este fin de semana se disputan las 24 Horas de Le Mans, y la Carrera de F1 se adelantará para no coincidir con el cierre de la cita más famosa de las carreras de Resistencia). Eso permitirá realizar una P3 con tandas largas que den datos serios para empezar a orejear el Gran Premio del domingo en la rápida e imprevisible pista de Baku. Después, a las 11 del sábado, vendrá la Clasificación, donde los candidatos siguen siendo Red Bull y Ferrari.