F1: Ferrari arriba; Mercedes consistente; Red Bull esconde tiempos y muestra problemas técnicos

Práctica 1

Lewis Hamilton fue el más rápido al final de los Libres 1. George Russell ya venía avisando que los alemanes estaban rápidos este fin de semana. Sin embargo, no deberíamos engañarnos: casi toda la P1, Verstappen lideró por más de un segundo por delante de sus sucesivos perseguidores; aunque Checo tuvo uno de sus viernes más pálidos. Pero ciertamente, Mercedes está mucho más adelante que en circuitos como Spa o Monza, tal como anticipaban desde el equipo alemán.

Por otra parte, los Red Bull atravesaron el viernes con ignotos problemas: Pérez en la P1, y Verstappen (que no marcó tiempo con Blandas en la primera práctica) en la P2. En la P1 las Ferrari arrancaron de a poco y no destacaron demasiado, como es habitual; usaron mucho la goma Dura. Alonso tuvo problemas en la caja de cambios de su Alpine, aunque no en el suelo nuevo; sin embargo, se perdió media sesión.

Un ítem a tener en cuenta para el domingo es la alta probabilidad de coches de seguridad. Lance Stroll ya dio un aviso convocando la primera bandera roja del fin de semana de una manera torpe (y sin asumir el error, como es habitual en él); Latifi es otro candidatazo a dejar un bajorrelieve en las paredes de Marina Bay.

Práctica 2

Esta es la práctica libre más gravitante del fin de semana, pues es la única que se corre a la misma hora, grosso modo, que la Clasificación y la Carrera. En ese contexto,, Ferrari consiguió un doblete en la tabla de tiempos, con los Mercedes cerca y Red Bull mostrando muchos problemas técnicos, como se dijo, en el auto de Max Verstappen. Pero el campeón del mundo se hizo el oso y no quiso marcar tiempos con Blandos cuando tuvo la oportunidad; calzó Duros, incluso, llegó a ponerse quinto tras tres vueltas. Pese a todo, esa salida se saldó con un regreso raudo a boxes para modificar otra vez toda la parte delantera que habían cambiado buscando mejorar la performance del auto, que no está en su mejor viernes.

La mejor noticia para los equipos es que los neumáticos duraron mucho más en la sesión de la noche que en la de la tarde: en la P1, la vuelta rápida no salía después del primer intento. En la P2, en cambio, la vuelta rápida llegó en algunos casos en cuarta o quinta vuelta (en algunos casos, con Medios). En la sesión también se destacaron los dos Alpine y Bottas, sorprendentemente libre de problemas técnicos un viernes.

Versiones y noticias a troche y moche

Pero las novedades no se acaban en la pista en este fin de semana de Singapur. Desde Alemania aseguran que Nico Hülkenberg será el compañero de equipo de Kevin Magnussen (gran morbo para Netflix) en Haas el año próximo. Esto dejaría a Mick Schumacher prácticamente con Williams como última oportunidad de seguir como piloto titular en 2023.

Además, las versiones del Paddock indican que Nyck de Vries ya firmó el acuerdo de palabra establecido hace no tantos días con Helmut Marko en Graz, Austria, y correría para Alpha Tauri, la escudería B de Red Bull, en la próxima temporada. Esto aceleraría el anuncio del pase de Pierre Gasly a Alpine. En la semana, como te contó Contienntal Web, Guanyu Zhou fue ratificado en Alfa Romeo.

Por otra parte, la FIA anunció que prohibirá el peculiar alerón trasero de Aston Martin para el año próximo, el ingenio consiste en una deriva vertical cilíndrica en la parte superior que aporta mayor agarre aerodinámico, algo fundamental este año.

Pero el bombazo (si es que tiene alguna consecuencia en el campeonato) pasa por Red Bull: la FIA confirmó que investiga a la escudería austríaca por posible violación del techo presupuestario. Ferrari viene desde Imola preguntándose cómo Red Bull ha podido tener este nivel de desarrollo (y de uso del túnel de viento y CFD, y de fabricación de piezas) sin pasarse del límite, subido a 147 millones de euros (a causa de la inflación global del año, que incrementó exponencialmente los costos logísticos en el calendario peor armado de la historia de la F1: obra y gracia de Domenicali).



En cualquier caso, el anuncio será en la próxima semana, aporta Auto motor und Sport. Pero la meliflua FIA no establece en sus normas para este año, aunque parezca mentira, a qué sanciones se haría acreedor quien incumpliese el techo presupuestario. ¿Cuál es el truco/trampa de Red Bull? Que si el sobrepaso presupuestario no supera los 5 millones de euros, se consideraría 'falta menor' y se arreglaría con una multa. Significado: Ferrari fue otra vez tomada de tonta por su máximo rival del momento; esa picardía también falta en la Scuderia.

A propósito de torrenciales: para el domingo se prevé posibilidad de lluvias en un 78%. ¿Se acuerdan de lo que pasó la única vez que se largó con lluvia en Marina Bay?